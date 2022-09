Efacec está em falência técnica © José Carmo/Global Imagens

A Efacec está em falência técnica. A notícia é avançada pelo jornal Eco, que diz que no primeiro semestre de 2022 a empresa teve um prejuízo líquido consolidado de 55 milhões de euros. No período homólogo o prejuízo foi de 15 milhões de euros.

Segundo aquele jornal, que teve acesso aos números, a Efacec tinha, no final de julho, o seu capital próprio em 54 milhões de euros, o que significa que está em falência técnica.

Durante os primeiros seis meses deste ano as vendas da empresa apenas registaram 80 milhões de euros - menos 53 milhões que no mesmo período de 2021 - e o resultado operacional foi negativo em 53 milhões de euros. No ano passado o prejuízo foi de nove milhões.

A dívida já ultrapassa os 220 milhões e o passivo relativo a fornecedores é de cerca de 83 milhões de euros.

A empresa está a passar por um processo de reprivatização desde julho de 2020 e que ainda não está concluído porque depende de autorizações da Comissão Europeia, que ainda estão por cumprir, entre outros fatores.

A situação financeira da Efacec é comentada no relatório e contas deste semestre pelo seu CEO, Ângelo Ramalho. "A impossibilidade de obtenção de apoios à atividade das empresas do grupo, nomeadamente no que se refere a instrumentos de TradeFinance, tem impedido a obtenção de encomendas e a execução de entrega de projetos".

O Eco contactou a empresa que se escusou a comentar a situação.