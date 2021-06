Efacec expande atividade no Brasil

© Direitos reservados

A Efacec Power Solutions Brasil, empresa do Grupo Efacec Power Solutions, vai ser responsável pela modernização e automação de duas subestações na cidade do Rio de Janeiro: a de Santíssimo, no bairro de Campo Grande, e a de Samaritano, no bairro de Botafogo.

Ambas as subestações pertencem à rede de distribuição da Light Serviços de Eletricidade, empresa de fornecimento de energia elétrica que está presente em 31 municípios do Estado do Rio de Janeiro, distribuindo energia para mais de 10 milhões de pessoas.

No caso das suas substações, as melhorias que a Efacec vai introduzir deverão abranger cerca de quatro milhões de consumidores, esperando-se que o projeto esteja concluído em outubro de 2022, de acordo com um comunicado do grupo português.

O objetivo das duas intervenções é garantir "a estabilidade da rede elétrica enquanto fonte de alimentação segura ao abrigo de um sistema de proteção e controlo", com a "última versão" da tecnologia produzida pela Efacec.

Citado no comunicado, Ângelo Ramalho, CEO e chairman da empresa, considera uma "enorme satisfação" o envolvimento em mais um projeto no Brasil, "reforçando a parceria com a Efacec Power Solutions Brasil, num mercado com um forte potencial e onde esperamos crescer de forma sustentada".