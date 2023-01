Efacec ganha contrato de 45 milhões para construir central de biogás na Suécia

© D.R

A Efacec ganhou um contrato de 45 milhões de euros para construir uma central de biogás na Suécia, foi esta quarta-feira anunciado.

A empresa portuguesa participa no projeto através de uma joint venture com a sueca Multibygg Sydost AB, sendo a Efacec responsável pela execução de "mais de 30 milhões de euros, o equivalente a 66% da sua participação no valor global do contrato", de acordo com o comunicado da empresa.

O projeto visa a conceção, fornecimento, montagem, testes e entrada em funcionamento da Central de Produção de Biogás de Mönsterås. Trata-se de um "importante contrato" que chega às mãos da Efacec, numa altura em que o governo anda a injetar cerca de dez milhões de euros por mês para assegurar a tesouraria da empresa, enquanto o processo de reprivatização não se conclui.

Por outro lado, sublinha a empresa em comunicado, este projeto reforça a presença da Efacec na Escandinávia.

Já em 2019 a empresa liderada por Ângelo Ramalho tinha participado na construção da maior central de biogás da Europa, em Kroskro. Depois disso também participou, em 2021, na construção de metros na Dinamarca e Noruega, bem como na construção de passagens de nível na Suécia.

Central vai tratar de 300 mil toneladas de matéria orgânica por ano

A Central de Produção de Biogás de Mönsterås vai localizar-se em Grimhult, no município de Kalmar. Explica a Efacec que irá responder à "necessidade crescente de descarbonização" da Suécia.

Como? "Através da conversão de matéria orgânica em energia renovável e sustentável", refere a empresa, indicando que serão tratados aproximadamente 300 mil toneladas de matéria orgânica por ano, "principalmente de origem bovina, suína e aviária, transformando-a em biogás e biofertilizantes". Será assim que a unidade projetada vai contribuir para "uma redução significativa das emissões de gases com efeito de estufa", na Suécia.

A partir da unidade de upgrade de biogás e liquefação, a central deverá produzir cerca de 30 toneladas de biogás líquido por dia e 120 GWh (gigawatt-hora) por ano, "com vista à sua utilização como combustível para transporte rodoviário de veículos pesados".

"A Efacec consolida a sua posição como player relevante no plano internacional no setor dos gases renováveis e, em particular, no segmento do biogás, oferecendo soluções chave na mão e personalizadas para os clientes, com enfoque na investigação e no desenvolvimento tecnológico que antecipa soluções para um mundo mais sustentável", conclui a empresa.