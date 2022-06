Efacec ganha dois contratos no Chile por 1,5 milhões de euros

Efacec ganha contratos no Chile © José Carmo/Global Imagens

A Efacec ganhou dois contratos no Chile, para os grupos Abengoa e Cobra, para a execução de dois projetos de subestações, num total de 1,5 milhões de euros, adiantou, em comunicado.

"Os clientes chilenos Abengoa e Cobra voltaram a confiar na qualidade do trabalho desenvolvido pela Efacec e celebraram dois novos contratos para a execução de dois projetos de subestações, no valor de 1,5 milhões de euros", disse a empresa, que está em fase de reprivatização, depois de ser vendida pelo Estado ao grupo DST.

Para o grupo Abengoa, a Efacec venceu um projeto de "desenvolvimento de uma nova subestação de 110/23kV [quilovolts], na região de Colina, que integra um sistema de controlo e de redes de energia elétrica". De acordo com a empresa portuguesa, "trata-se de um projeto que visa fornecer energia a um novo centro de processamento de dados, ainda em construção, com uma potência máxima estimada de 40MW [megawatts]".

Por outro lado, para o grupo Cobra, a Efacec será responsável por "contribuir para a expansão e fortalecimento do sistema elétrico nacional do Chile", sendo que "este segundo contrato tem por base a amplificação das subestações de Runge, Molina Pumahue, Gorbea, Victoria e Picarte, ficando a empresa portuguesa encarregue do sistema de controlo e de proteção".

"Acreditamos que o sucesso dos trabalhos anteriores que realizamos para a Cobra e Abengoa fizeram com que confiassem mais uma vez na Efacec", disse Patrício Pereda, responsável comercial da Automação da Efacec, no Chile, citado na mesma nota.

Com atividade nos setores da energia, mobilidade e ambiente, a Efacec atua como fornecedor de soluções e de sistemas integrados EPC ('Engineering, Procurement and Construction') e parceiro de serviços O&M (Operations & Maintenance), estando presente em mercados estratégicos como a Europa, EUA, América Latina, Ásia, Médio Oriente, Magrebe e África Subsariana.

A Efacec está em pleno processo de venda à portuguesa DST SPGS, tendo o ministro da Economia, António Costa Silva, dito recentemente que esperava finalizar o negócio até ao final de junho, no âmbito da reprivatização da empresa.

Entretanto, a Autoridade da Concorrência (AdC) adotou uma decisão "de não oposição" à operação, depois de, em 29 de abril, o grupo DST ter notificado o regulador da aquisição do controlo exclusivo da Efacec.