Efacec lança emissão de 58 milhões para crescer mais

São 58 milhões de euros, com maturidade expectável de cinco anos e uma taxa fixa de 4,5%. A emissão hoje lançada pela Efacec Power Solutions antecipa bons resultados e faz parte da estratégia de expansão da empresa com negócios nas áreas da Energia, da Mobilidade e do Ambiente.

“A Efacec Power Solutions, SGPS, SA obteve uma notação de rating BBB- atribuída pela agência Axesor e a emissão foi colocada exclusivamente junto de investidores institucionais, com 64% do montante colocado junto de investidores espanhóis e 36% cumpridos em Portugal”, explica a companhia liderada por Mário Leite da Silva.

De acordo com a empresa, detida pela Winterfell Industries de Isabel dos Santos, “será solicitada a admissão à negociação das obrigações junto do Mercado Alternativo Renta Fija da BME – Bolsas y Mercados Españoles, a partir do próximo dia 23 de julho”.

Com esta emissão, em que a Beka Finance e a Optimal Investments atuaram como joint coordinators e a Vieira de Almeida & Associados como assessor jurídico, a Efacec conseguirá garantir as condições para o crescimento sustentado dos seus negócios nos diferentes mercados em que opera, bem como “alongar a maturidade média da dívida financeira, refinanciar a dívida existente e diversificar as fontes de financiamento”, utilizando um instrumento financeiro de desintermediação.