Efacec tem novo carregador ultra rápido: Autonomia de 400 quilómetros em 15 minutos

O carregador do meio corresponde ao HV350, o modelo ultra rápido da Efacec.

A Efacec reforçou a posição de empresa com os carregadores mais potentes do mercado. A fabricante portuguesa apresentou esta quinta-feira a renovação da gama de soluções para a mobilidade elétrica. O destaque vai para a segunda geração do carregador ultra rápido HV350: apesar de manter a potência nos 350 kW, o tempo de carregamento é mais rápido.

Agora, um automóvel elétrico pode obter 400 quilómetros de autonomia no espaço de 15 minutos. São cinco minutos a menos do que na primeira versão, apresentada em meados de 2019. Com 500 amperes contínuos, este carregador pode funcionar com dois veículos ao mesmo tempo.

Desta forma, a Efacec tem um dos carregadores mais rápidos e potentes do mercado, competindo com os postos ultra rápidos da rede Ionity e a nova geração de super carregadores da Tesla.

O evento desta quinta-feira também serviu para a Efacec apresentar um novo carregador rápido. O QC 120 pode acomodar até três automóveis em simultâneos e a potência pode aumentar dos 60 para os 120 kW.

O presidente executivo da Efacec, Ângelo Ramalho, anunciou ainda que a nova geração de carregadores ultra rápidos será lançada no primeiro semestre de 2022.