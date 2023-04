Efacec vai desenvolver um transformador que integra energias limpas em França. © Efacec

A Efacec venceu um concurso internacional, lançado pela Rede de Transporte de Eletricidade francesa (RTE), para desenvolver, produzir e instalar um transformador desfasador de 225kV, 543MVA, nos Alpes Franceses, que é capaz de integrar energias de fonte renovável, divulgou a empresa, em comunicado.

"Este novo projeto reforça a posição da Efacec em França, onde conta com mais de 100 milhões de euros em contratos celebrados, nos últimos dois anos, pela área de transformadores com as várias utilities do mercado francês", segundo a mesma nota.

Para Michael Silva, administrador executivo da empresa, com o pelouro da área comercial, "ao vencer este concurso, a Efacec vê novamente confirmada a confiança nas suas capacidades de desenvolvimento tecnológico e de execução por parte de um operador de rede europeu de referência".

O transformador de elevada exigência tecnológica que vai agora ser desenvolvido pela Efacec "é um equipamento único, quer pela sua complexidade tecnológica, quer pela sua dimensão, sendo um ativo de valor acrescentado para os operadores de energia assegurarem uma gestão mais segura, eficiente e resiliente das suas redes, garantindo, adicionalmente, uma maior integração entre várias fontes de energia, nomeadamente as energias de origem renovável que se encontram em forte expansão em França e no continente europeu", de acordo com o comunicado.

"Este tipo de transformadores, de elevada complexidade tecnológica, é constituído por duas unidades de grande dimensão interligadas e será instalado na subestação de 225kV de Montegros, localizada 150 km a norte de Montpellier, a mil metros de altitude. Esta é uma região de forte produção renovável e que apresenta grandes limitações de transporte e de espaço", lê-se na missiva enviada às redações.

"Com desenvolvimento e execução em dois anos, este projeto irá envolver dezenas de técnicos altamente qualificados da Efacec, organizados entre projeto e desenvolvimento tecnológico e especialistas em execução, no caso em ambientes altamente desafiantes em termos de localização", refere a empresa.

Desde 2000 que a Efacec já instalou várias soluções de transformadores em fases dissociadas do tipo Shell em países como EUA, Brasil, Angola, Moçambique, Reino Unido (Escócia), Espanha e Portugal.

Em França, a Efacec está presente há mais de 30 anos desenvolvendo, progressivamente, projetos nas áreas de Aparelhagem, Transformadores, Automação, Mobilidade Elétrica e Service.