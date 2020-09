Efanor compra 778.437 ações da Sonae Indústria

De acordo com o comunicado, a Sonae Indústria informou “ter recebido hoje da sociedade Efanor Investimentos SGPS, SA, entidade estreitamente relacionada com os administradores Duarte Paulo Teixeira de Azevedo e Carlos António Rocha Moreira da Silva” a indicação de operação compra de ações, em 11 de setembro.

Em causa está, precisa a informação anexa ao comunicado, uma aquisição não associada ao exercício de programas de opções sobre ações ou aos exemplos específicos referidos no “regulamento (UE) N.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014”.

Segundo a informação remetida à CMVM foram adquiridas 778.437 ações da Sonae Indústria.

A operação hoje comunicada vem juntar-se a outras compras de ações da Sonae Indústria pela Efanor realizadas ao longo das últimas semanas.

As mais recentes ocorreram nos dias 07 e 08 de setembro, tendo a Efanor, na primeira operação, comprado 23.276 títulos e 13.361 ações na segunda, segundo a nota enviada ao mercado em 09 de setembro.

Em 31 de julho, a Efanor, a maior acionista do grupo Sonae, lançou uma “oferta pública geral e voluntária de aquisição de ações representativas do capital social” da Sonae Indústria e Sonae Capital, de acordo com dois comunicados enviados ao mercado.

No caso da Sonae Indústria, a Efanor detém, diretamente ou por outras vias, direitos de voto “inerentes a 31.150.266 ações representativas de cerca de 68,608% do capital social e direitos de voto”.

A contrapartida oferecida pela Efanor é de 1,14 euros por ação e incorpora “um prémio de 68,4%” em relação ao preço médio ponderado das ações nos seis meses imediatamente antes de 30 de julho deste ano, de 0,667 euros, segundo o comunicado.

A eficácia da oferta “ficará subordinada a que a oferente [Efanor] passe a deter, em consequência de oferta pública de aquisição, mais de 90% dos direitos de voto” da Sonae Indústria, segundo a mesma nota.

A Efanor admite ainda retirar a Sonae Indústria da bolsa.