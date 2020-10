Efanor compra mais 129 mil ações da Sonae Indústria

CMVM © JOSƒ PEDRO MONTEIRO

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Outubro, 2020 • 17:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Efanor comprou mais 129 mil ações da Sonae Indústria na sexta e segunda-feira, operação que tem vindo a executar ao longo das últimas semanas, segundo comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na nota enviada à CMVM, a Sonae Indústria dá conta que na sexta-feira foram compradas pela Efanor 91.587 ações, e que na segunda o número ascendeu a 37.985 títulos, perfazendo um total de 129.572 ações.

A comunicação ao mercado "diz respeito a uma pessoa estreitamente relacionada com pessoas com responsabilidade de direção, na medida em que Duarte Paulo Teixeira de Azevedo e Carlos António Rocha Moreira da Silva são membros do órgão de administração da Sonae Indústria, SGPS, S.A. e membros do órgão de administração da Efanor Investimentos, SGPS, S.A.".

Na quinta-feira, a Sonae Indústria já tinha anunciado que a Efanor tinha comprado mais 211 mil ações em operações semelhantes, o mesmo acontecendo na segunda-feira, dia 12 de outubro, de quase 215 mil ações.

Em 31 de julho, a Efanor, a maior acionista do grupo Sonae, lançou uma "oferta pública geral e voluntária de aquisição de ações representativas do capital social" da Sonae Indústria e Sonae Capital, de acordo com dois comunicados enviados ao mercado.

No caso da Sonae Indústria, a Efanor detinha, diretamente ou por outras vias, direitos de voto "inerentes a 31.150.266 ações representativas de cerca de 68,608% do capital social e direitos de voto".

A contrapartida oferecida pela Efanor é de 1,14 euros por ação e incorpora "um prémio de 68,4%" em relação ao preço médio ponderado das ações nos seis meses imediatamente antes de 30 de julho deste ano, de 0,667 euros, segundo o comunicado.

A eficácia da oferta "ficará subordinada a que a oferente passe a deter, em consequência de oferta pública de aquisição, mais de 90% dos direitos de voto" da Sonae Indústria, segundo a mesma nota.

A Efanor admite ainda retirar a Sonae Indústria da bolsa.

Segundo a estrutura acionista da Sonae Indústria, disponibilizada no seu 'site', com informação reportada a 29 de setembro, a Efanor detinha 74,28% da empresa.