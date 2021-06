Efanor Investimentos compra mais 94.637 ações da Sonae Indústria

A Efanor é a holding da família Azevedo. Na foto, Cláudia e Paulo Azevedo © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Junho, 2021 • 19:03

A Efanor Investimentos comprou, em três operações, entre quinta e segunda-feira, mais 94.637 ações da Sonae Indústria, foi comunicado ao mercado.

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), na quinta-feira a Efanor comprou 1.139 ações da Sonae Indústria, na sexta-feira adquiriu mais 80.066 ações e na segunda-feira mais 13.252, perfazendo um total de 94.637 títulos.

A comunicação ao mercado deve-se ao facto de Duarte Azevedo e Carlos Moreira da Silva, responsáveis pelas operações, serem administradores da Sonae Indústria e da Efanor Investimentos.

A "holding" Efanor atingiu, no dia 24 de maio, uma posição de 92,2% na Sonae Indústria, adiantou a empresa em comunicado publicado pela CMVM no dia 26 de maio.

Em 31 de julho do ano passado, a Efanor, a holding da família Azevedo e que é a maior acionista do grupo Sonae, lançou uma "oferta pública geral e voluntária de aquisição de ações representativas do capital social" da Sonae Indústria e Sonae Capital, segundo dois comunicados enviados, na altura, ao mercado.