Efanor Investimentos compra mais de 406 mil ações da Sonae Indústria

A Efanor Investimentos comprou, entre os dias 03 e 13 de agosto, 406.727 ações da Sonae Indústria, foi hoje comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação remetida ao mercado, em 03 de agosto, a Efanor Investimentos adquiriu 112.545 títulos e nos dois dias seguinte mais 196.631 e 19.683, respetivamente.

Por sua vez, em 10 de agosto, comprou 66.305 ações e nos três dias seguintes, respetivamente, 1.998, 5.788 e 3.777 títulos.

A Efanor detém mais de 68% da Sonae Indústria, segundo a informação disponibilizada no ‘site’ desta última empresa.

Em 31 de julho, a sociedade Efanor, a maior acionista do grupo Sonae, lançou uma “oferta pública geral e voluntária de aquisição de ações representativas do capital social” da Sonae Indústria e Sonae Capital, de acordo com dois comunicados enviados ao mercado.

No caso da Sonae Indústria, a Efanor detém, diretamente ou por outras vias, direitos de voto “inerentes a 31.150.266 ações representativas de cerca de 68,608% do capital social e direitos de voto”.

A contrapartida oferecida pela Efanor é de 1,14 euros por ação e incorpora “um prémio de 68,4%” em relação ao preço médio ponderado das ações nos seis meses imediatamente antes de 30 de julho deste ano, de 0,667 euros, segundo aquele comunicado.

A eficácia da oferta “ficará subordinada a que a oferente [Efanor] passe a deter, em consequência de oferta pública de aquisição, mais de 90% dos direitos de voto” da Sonae Indústria, segundo a mesma nota.

A Efanor admitiu ainda retirar a Sonae Indústria da bolsa.

A Sonae Indústria tem 31,39% do seu capital em ‘free float’ (disperso em bolsa).