Move+. Eficiência das frotas empresariais já é avaliada pela ADENE

Partindo do pressuposto que o transporte de pessoas e bens em Portugal é responsável por mais de um terço do consumo total de energia final e está na origem de 25% das emissões de CO2, a ADENE – Agência para a Energia lançou recentemente o Move+ , a marca e certificação de mobilidade eficiente para frotas automóveis. O conceito foi revelado na 8ª Conferência de Gestão de Frotas.

O Move+ é um sistema de avaliação e classificação do desempenho energético de frotas automóveis, criado pela ADENE para promover a mobilidade eficiente. Além de classificar as frotas, o Move+ permite também identificar oportunidades de poupança de combustível (redução de custos) e de minimização do impacto ambiental através de uma gestão otimizada das frotas.

Atualmente, o Move+ aplica-se apenas a frotas de veículos ligeiros, normalmente com mais de 10 viaturas. Em breve irá estende-se a frotas de veículos pesados de mercadorias e de passageiros. No futuro, o conceito será alargado a outras dimensões de mobilidade nas empresas, para além das frotas.

Através do Move+, a ADENE disponibiliza instrumentos baseados em modelos de diagnóstico e classificação da eficiência energética na mobilidade, capazes de orientar as empresas para as melhores práticas de ecoeficiência. Em auditorias periódicas feitas com a metodologia Move+ são avaliadas as práticas de gestão das viaturas, dos condutores, da manutenção e dos consumos da frota e promovida a melhoria do desempenho energético com base em ciclos anuais.

Desta forma, o Move+ introduz uma classificação que permite conhecer, numa escala de A+ (mais eficiente) a F (menos eficiente), o nível de eficiência energética da frota automóvel de uma determinada empresa. O certificado tem validade de um ano e deve ser renovado / atualizado recorrendo a nova auditoria

As primeiras edições do “Curso de Auditores e Gestores de Frota MOVE+” irão decorrer esta semana em Lisboa e Porto, a 10 e 12 de dezembro, respetivamente.