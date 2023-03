EGF recebe 100 milhões do BEI para ampliar rede de gestão de resíduos urbanos

Fátima Ferrão 23 Março, 2023 • 14:38 Partilhar este artigo Facebook

Portugal recicla anualmente 33% dos seus resíduos, bastante abaixo da média europeia de 50%. Mais de metade dos resíduos (54%) acabam em aterros, quando na UE esta percentagem é, em média, de 24%. Um cenário pouco brilhante quando as metas europeias para 2030 exigem uma redução significativa destes números (55% para a reciclagem e 10% para os resíduos em aterro), e um sinal de que é necessário acelerar os investimentos nesta área. "É para cumprir estas metas que estamos a trabalhar na EGF", disse esta manhã Emídio Pinheiro. O presidente do Conselho de Administração da holding (parte do universo Mota Engil) que gere as 11 concessionárias que asseguram a gestão de resíduos urbanos, de norte a sul do país, falava durante a assinatura oficial do acordo de financiamento com o BEI (Banco Europeu de Investimento) que lhe garantirá 100 milhões de euros de empréstimo.

Este financiamento cobre cerca de 50% do total que a holding prevê investir até 2024 num conjunto de projetos que incluem a renovação e ampliação de algumas das unidades de tratamento de biorresíduos, o reforço da capacidade de recolha de resíduos urbanos, a selagem de células em aterros sanitários, a renovação de centros de triagem, a construção e renovação de ETAR/ETAL, ou a construção, ampliação e remodelação de estações de transferência. Os 202 milhões que serão investidos nas diversas concessionárias contam igualmente com um financiamento de 28,6 milhões de euros do POSEUR e de 71,4 milhões de euros provenientes de outras fontes financeiras revelou o administrador. "São investimentos que nos permitem focar no que é crítico para o país no que toca a metas ambientais", salientou.

Uma corrida a contrarrelógio até 2030

O administrador da EGF sublinhou ainda a importância deste financiamento para o cumprimento definido pelas metas do PERSU 2030 (Plano Estratégico Nacional para os Resíduos Urbanos), recentemente aprovado e anunciado, mas que ainda não foi tornado público. O plano, "ainda parado", como fez questão de referir, será transferido para a EGF que ficará responsável pela sua aplicação e implementação. "Irá exigir muito de nós porque as metas são ambiciosas. Mas a nossa estrelinha de Belém vai guiar-nos ao nosso destino com sucesso", acredita. Uma opinião partilhada por Ricardo Mourinho Félix que defende que o PERSU 2030 "terá um impacto muito significativo para orientar o país nas metas europeias, mas que exige muito investimento".

Em representação do BEI, o vice-presidente recordou ainda que esta será a terceira operação de financiamento do Banco Europeu de Investimento à EGF. A primeira, ainda no perímetro da AdP, aconteceu em 2008 e totalizou 145 milhões de euros, a que se juntaram mais 75 milhões de euros em 2019 e já após a privatização. Já no que se refere ao apoio do BEI ao setor dos resíduos, Mourinho Félix revela que foram investidos mais de 700 milhões de euros desde 1987, ano em que o banco se instalou em Portugal, de um total de outros financiamentos que totalizam 54,7 mil milhões de euros no país depois de 1976.

Atualmente, o principal foco do BEI é o apoio ao financiamento de atividades ligadas ao ambiente, com mais de metade dos 70 mil milhões de euros de que o banco dispõe anualmente a serem aplicados em investimentos verdes. "Tínhamos esta meta definida para 2025, mas foi atingida em 2022, muito por força das necessidades impostas pela guerra na Ucrânia", disse Ricardo Mourinho Félix.

No setor dos resíduos, o vice-presidente do BEI destacou a prioridade de contribuir para a economia circular, apoiando projetos relacionados com a gestão dos resíduos "cruciais para a proteção da saúde pública e do meio ambiente". Pela frente, salientou, "temos um longo caminho de aprendizagem e de mudança de comportamentos em toda a sociedade, mas também nas empresas que devem ter incentivos económicos para garantir uma melhor gestão de resíduos".