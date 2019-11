Eixo Atlântico pede esclarecimentos à IP sobre eletrificação da Linha do Minho

O Eixo Atlântico vai solicitar, esta semana, ao presidente da Infraestruturas de Portugal (IP) “informação oficial” sobre a eletrificação da Linha do Minho no troço entre Viana do Castelo e Valença, informou hoje a associação transfronteiriça.

Em comunicado, a organização criada há mais de 25 anos e que atualmente agrega 28 municípios portugueses e galegos justificou aquele pedido com as “informações que surgiram hoje nos meios de comunicação portugueses relativas à suspensão ou atraso na execução da linha ferroviária do Minho e do último troço”, entre Viana do Castelo e Valença.

“A informação tornada pública pela Infraestruturas de Portugal nega todos os aspetos dessas notícias e confirma que todas as obras continuam em tramitação ou execução”, refere o Eixo Atlântico em declarações à Lusa.

O secretário-geral desta associação, Xoan Mão, afirmou ser necessário “um ponto de situação para clarificar” a execução da obra e adiantou que o “segundo semestre de 2020 foi o último prazo que lhe foi comunicado, oficialmente, pelo presidente da IP, António Laranjo”, para a conclusão daquela empreitada.

Em julho, na estação de caminhos de ferro da capital do Alto Minho, aquando da inauguração da eletrificação do troço Nine – Viana do Castelo, num valor de 16 milhões de euros, o primeiro-ministro, António Costa, disse que a empreitada em curso, de eletrificação do troço entre Viana do Castelo e Valença, estaria concluída no segundo semestre de 2020.

Esta posição foi manifestada em reação à notícia do Dinheiro Vivo sobre os atrasos em 18 obras nas linhas de comboio em Portugal. No caso da linha do Minho, a eletrificação deste troço deveria ter ficado concluída no primeiro trimestre deste ano. A introdução de sinalização eletrónica também está incluída nestes trabalhos.

Assim que a catenária chegar a Valença, será possível viajar num comboio elétrico entre Porto e Vigo, no percurso efetuado atualmente pelas automotoras diesel do serviço Celta – série 592, alugadas a Espanha. No entanto, a CP vai continuar a precisar de alugar material à congénere Renfe se quiser passar a fazer este serviço com material ligado à corrente: só em Espanha é que há comboios preparados para funcionar com tensão a 3 kV em corrente contínua (Espanha) e a 25 kV em corrente alternada (Portugal).