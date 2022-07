El Corte Inglés tem mais de 100 vagas para reforçar as equipas no verão

© Rui Oliveira / Global Imagens

O El Corte Inglés quer reforçar as suas equipas de venda no verão e pretende recrutar "mais de 100 colaboradores para diferentes áreas de atendimento ao cliente".

Em comunicado, a empresa explica que as novas contratações visam "melhorar a experiência de compra" do cliente e "oferecer o melhor serviço e qualidade". Aos profissionais cabe "garantir a máxima satisfação" dos clientes, através de "aconselhamento e atendimento personalizado".

As candidaturas devem ser apresentadas online, através do preenchimento deste formulário. Os novos colaboradores serão integrados nas áreas de moda, acessórios, decorações e livraria e papelaria, tendo em vista, em especial, o regresso às aulas. "Está inerente, a esta atividade principal, a realização de outras tarefas como a organização de armazéns e reposição de mercadoria em loja", sublinha a empresa, que diz procurar "pessoas apaixonadas" pela área de vendas, "que se identifiquem com o trabalho em equipa, gostem de comunicar, e sejam resilientes e proactivas".

No comunicado, o El Corte Inglés explica ainda que a contratação inclui um período de formação "contínua e única" no mercado. "Os futuros colaboradores irão receber ferramentas que potenciem as competências "hard" e "soft", sendo estas últimas críticas para a adaptação às exigências de um contexto que prima pela relação personalizada com o cliente, com uma lógica de serviço de excelência, em que a procura de solução e valor acrescentado marcam a diferença", sublinha.