El Corte Inglés abre candidaturas para estágios remunerados

Fachada do El Corte Inglés, Lisboa © DR

O El Corte Inglés abriu candidaturas para o programa de estágios remunerados com duração de seis meses. O FAZ-TE RETAIL 360º vai decorrer no grande armazém, situado em Lisboa, e é um programa a tempo inteiro direcionado a finalistas ou recém-licenciados. As vagas são, maioritariamente, para a área de "serviços centrais" e as candidaturas decorrem até ao dia 22 de junho, podendo ser feitas aqui.

Além da área de "serviços centrais", os estagiários vão ter a possibilidade de conhecer outras áreas de negócio da empresa no âmbito do retalho, podendo obter "uma visão 360º" sobre as várias áreas que completam o El Corte Inglés, avança a retalhista em comunicado.

O estágio engloba algumas etapas como o Tour Faz-te 360º, que dá a conhecer as principais áreas da empresa, o contacto com responsáveis de diferentes direções, a realização de atividades com estagiários de outras áreas de formação e, por fim, a realização de um projeto final associado ao negócio, lê-se na nota enviada às redações.