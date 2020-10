El Corte Inglés avança com recrutamento para o Natal. Quer 500 pessoas 

O El Corte Inglés (ECI) arrancou com uma campanha de recrutamento para o Natal. Quer reforçar os armazéns a Norte e a Sul com mais de 500 pessoas para diferentes áreas de atendimento ao público.

"O reforço de profissionais nesta época festiva tem como objetivo melhorar a experiência de compra do cliente e oferecer o melhor serviço e qualidade que tão bem caracterizam o El Corte Inglés Portugal, bem como os seus profissionais de uma experiência marcante na área do retalho", informa a empresa em nota de imprensa.

"Os novos colaboradores serão integrados nas áreas de decoração, brinquedos, moda, supermercado, restauração, apoio ao cliente e-commerce, além de serviços especiais para essas datas, como por exemplo, os embrulhos de natal", refere.

Os colaboradores terão um "contrato a termo incerto", sendo que "a remuneração varia consoante a experiência, a categoria e a função que a pessoa contratada desempenhar", informa fonte oficial do ECI quando questionada pelo Dinheiro Vivo.

Do pacote salarial faz parte a remuneração fixa, subsídio de refeição, subsídio nocturno e de domingos e feriados sempre que se aplicar, refere a mesma fonte da empresa.

O colaborador terá um período de formação para as funções que irá desempenhar. Os interessados terão poderão fazer a sua candidatura, com a referência NATAL ECI no email, para a Região de Lisboa (recrutamentolisboa@elcorteingles.pt) e Região do Norte (recrutamentogaia@elcorteingles.pt).