El Corte Inglés com lucros de 28 milhões em Portugal em 2019

El Corte Inglés fechou o ano passado com lucros de 28 milhões, ligeiramente abaixo do ano anterior. A empresa portuguesa do Grupo El Corte Inglés, que detém dois grandes armazéns, seis supermercados e duas lojas de oportunidades, alcançou em 2019 (fechado a 29 de fevereiro) um volume de negócios de 520.751.798 euros, uma subida de 2,9% face ao ano anterior.

O EBITDA da operação do grupo em Portugal manteve-se nos 57 milhões. Ao longo de 2019, foram registados 463 milhões de euros de custos e de despesas de exploração, um aumento de 3,3% face ao despendido no exercício anterior. Depois da liquidação de impostos de 11,8 milhões, os lucros fixaram-se nos cerca de 28 milhões, “ligeiramente abaixo dos do ano anterior.”

“Estes resultados refletem o bom comportamento das vendas, bem como o esforço de investimento feito ao longo do ano na modernização das lojas, dos sistemas, da operação e dos novos canais de distribuição”, refere o grupo em nota de imprensa.

“Considerando as particulares circunstâncias que se observaram logo no começo do exercício atual, estes resultados positivos contribuíram para mitigar as dificuldades vividas. Na verdade, o estado de calamidade e de emergência, com o consequente encerramento da maioria dos espaços comerciais, obrigou a empresa a um enorme esforço de gestão, apenas ultrapassado graças aos bons resultados dos últimos anos”.

“Durante todo este período, o El Corte Inglés de Portugal conseguiu manter os seus investimentos e mesmo aumentá-los no sentido de adaptar os seus espaços comerciais às novas exigências de segurança, conseguiu também incrementar o seu investimento na área dos serviços online e na logística da área alimentar, com o objetivo de melhor servir os seus clientes, e de continuar a honrar todos os compromissos com os seus fornecedores”, diz.

Lucros sobem 20% para 310 milhões

Globalmente, o Grupo El Corte Inglés fechou o ano passado com lucros de 310 milhões, uma subida de 20,1% face ao ano anterior, de acordo com relatório e contas da empresa agora conhecido.

O volume de negócios consolidado atingiu os 15.260,78 milhões de euros, mais 1,2% do que em relação ao ano anterior, com o EBITDA a fixar-se nos 1.097 milhões, 5,4% mais do que no ano anterior. Até fevereiro (fecho do ano fiscal) a dívida do grupo fixava-se nos 2.730 milhões, menos 638 milhões de euros do que há um ano.

Por linhas de negócios, o retalho, o principal eixo de atividade do Grupo – incluindo os Grandes Armazéns El Corte Inglés, os supermercados SuperCor e a cadeia de moda e acessórios Sfera – atingiu uma faturação de 13.127,9 milhões de euros e EBITDA de 930,5 milhões.

Os Grandes Armazéns El Corte Inglés (quase 78% do negócio do grupo) atingiram uma faturação de 11.887,2 milhões de euros; os supermercados SuperCor 714,6 milhões de euros e a Sfera um volume de negócios de 461 milhões de euros (+8%). A empresa de Viagens El Corte Inglés, presente em 14 países, obteve uma faturação de 2.731,7 milhões de euros e as empresas de seguros, Centro de Seguros e Serviços (corretora de seguros) e Seguros El Corte Inglés (companhia de seguros que atua nas linhas de vida, acidente, e gestão de pensões), alcançaram, no ano passado, uma faturação de 215,6 milhões de euros (+8,1%) e um EBITDA de 89,7 milhões de euros (+10,6%).

“É importante sublinhar que, graças à robustez financeira com que se fechou o ano de 2019, foi possível enfrentar o enorme impacto da crise covid-19 nas vendas do Grupo”, destaca o grupo em nota de imprensa.

“Em fevereiro deste ano, imediatamente antes do início da pandemia, o Grupo assinou o refinanciamento da sua dívida bancária, num valor máximo agregado de 2.000 milhões de euros. Este acordo permite um financiamento estável, com menores custos e maiores prazos”, refere o El Corte Inglés. Já depois do fecho do exercício, o El Corte Inglés fez um novo financiamento, no valor de 1.341 milhões de euros, com vencimento de um ano e articulado no âmbito de uma linha de crédito revolving.

“O objetivo desta operação, que complementa o anterior acordo subscrito em fevereiro, é o de garantir um financiamento de curto prazo estável e assegurar a liquidez do grupo durante os próximos meses, para fazer frente ao impacto económico causado pelas medidas extraordinárias adotadas durante a pandemia”, refere o grupo em nota de imprensa.

O ano passado o grupo investiu 344 milhões de euros “a maior parte dos quais destinados a manter os níveis de qualidade dos espaços comerciais e a reforçar o negócio digital”.