El Corte Inglés contrata mais de 600 colaboradores para reforçar período de Natal

El Corte Inglés contrata mais de 600 colaboradores para reforçar equipas no período de Natal

Os armazéns El Corte Inglés estão já a preparar-se para o reforço das equipas no período do Natal, com a contratação de mais de 600 colaboradores para diferentes cargos relacionados com vendas e atendimento aos clientes.

"O reforço de profissionais nesta época festiva tem como objetivo melhorar a experiência de compra para o cliente e oferecer o melhor serviço e qualidade que tão bem caracterizam o El Corte Inglés Portugal", explica a empresa em comunicado de imprensa.

Estes novos colaboradores serão integrados nas equipas adstritas às atividades do comércio nas áreas de moda, acessórios, decoração e casa, eletrónica, brinquedos, lazer, desporto, alimentação. E, como é habitual nesta época do ano, haverá também funcionários dedicados ao embrulho de presentes.

"A contratação inclui um período de formação para que o colaborador esteja apto a desenvolver o tipo de atividades que lhe são confiadas. Para além deste período de natal, há ainda possibilidade de permanecerem em contractos futuros, tal como tem acontecido em anos anteriores", avança a empresa.

A campanha de recrutamento do El Corte Inglés deste ano será inclusiva e irá desenrolar-se sob o mote "O Natal não se faz sozinho". As candidaturas podem ser feitas através dos seguintes contactos electrónicos, com a referência "NATAL ECI21" no assunto do email: recrutamentolisboa@elcorteingles.pt para candidaturas na zona de Lisboa e recrutamentogaia@elcorteingles.pt para candidaturas na zona de Gaia-Porto.