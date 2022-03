El Corte Inglés cria "montra portuguesa" online

Montra Portuguesa está disponível na loja online do El Corte Inglés © Diana Quintela/Global Imagens

O El Corte Inglés quer dar destaque às marcas portuguesas e por esse motivo criou na sua loja online a "montra portuguesa", um expositor virtual onde estão expostas "as melhores marcas portuguesas de todas as áreas", revelou a empresa espanhola em comunicado.

Com esta iniciativa, o El Corte Inglés quer promover o que de melhor se produz em Portugal, desde "moda aos artigos de casa e decoração procurando a expressão da qualidade, da tradição e da excelência da produção nacional".

Assim, nesta "montra portuguesa" encontram-se marcas que primam pela inovação e sustentabilidade, na área da moda enquanto na da perfumaria e cosmética estão presentes as que são centenárias e as mais recentes.

As marcas portuguesas distinguem-se ainda nas áreas de moda Homem, malas Mulher, moda Infantil, bebé e Espaço Saúde, que também podem ser visitadas online.

E, na área alimentar, a Montra Portuguesa destaca os "doces de tradição centenária, vinhos de exceção, queijos raros, iguarias secretas e outras delícias que só em Portugal podem ser colhidas, ou plantadas ou criadas".

A oferta estende-se ainda aos artigos de casa e decoração.

Para Ricardo Lemos Gomes, diretor de compras do El Corte Inglés Portugal, a Montra Portuguesa é "uma grande oportunidade para as marcas nacionais apresentarem-se a um universo de clientes muito maior, que é o do grupo El Corte Inglés".