El Corte Inglés e Aldi são os supermercados preferidos dos portugueses

Os supermercados da retalhista espanhola El Corte Inglés são os preferidos dos consumidores portugueses. As razões prendem-se com as condições como os produtos estão expostos nas lojas, a qualidade da carne e do peixe e o conforto do espaço, revela um estudo da Deco Proteste com base num inquérito realizado a quase três mil consumidores. A cadeia espanhola obteve uma nota de 8,5 (mínimo 1 e máximo 10) no ranking da satisfação global.

A retalhista de origem alemã Aldi apresenta um índice de satisfação de 8,2, com os consumidores a destacarem como positivo o preço dos artigos. A Auchan e a Coviran disputam, com uma nota de 8 valores, a terceira posição de um ranking onde foram escrutinadas 18 marcas de supermercado. O El Corte Inglés e a Aldi lideram pelo segundo ano consecutivo a satisfação dos portugueses.

No fim da tabela, destacam-se o Minipreço e o Continente Modelo na Madeira, com um nível de satisfação de 7 valores. Segundo o estudo, os consumidores dão nota menos positiva à qualidade do peixe e ao estado das casas de banho no Minipreço. Quanto ao Continente Modelo na Madeira, o tempo de espera é alvo de insatisfação por parte dos clientes.

58 euros por visita

Os portugueses gastam, em média, 58 euros por visita ao supermercado, com 54% dos inquiridos a deslocarem-se uma a duas vezes por semana às retalhistas. A maioria dos consumidores frequenta o mesmo supermercado e paga com cartão de débito. Já as compras online não cativam os consumidores. O estudo revela que 80% nunca compram num supermercado online.

Os produtos lácteos são os mais procurados e, neste caso, a retalhista Continente Modelo é a mais procurada pelos consumidores (72%) e a Lidl a menos visitada. No estudo, verifica-se também que a proximidade de casa ou do local de trabalho é um fator determinante na opção pela marca e pelo tipo de produtos a comprar. A insígnia Meu Super é escolhida por 67% dos inquiridos para as compras de frutas e legumes, liderando neste segmento.

Na mercearia, o Continente Modelo garante 61% das aquisições. No pão, as preferências vão para a cadeia Aldi.

O estudo, que não integrou a Mercadona, a mais recente retalhista a operar em Portugal, revela que os consumidores destacam a qualidade dos produtos no Aldi, El Corte Inglés e Lidl.