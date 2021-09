El Corte Inglés com mais marcas portuguesas na loja online

Luís Castro Henriques, presidente da AICEP, e Enrique Hidalgo, diretor-geral do El Corte Inglés Portugal, na assinatura do memorando de entendimento. © DR

O El Corte Inglés vai pôr à venda mais marcas portuguesas na loja online. A retalhista ibérica assinou esta quarta-feira um acordo com a agência para o investimento AICEP para impulsionar as vendas de produtos portugueses. Fátima Lopes, Luís Onofre e Marta Ponti são algumas das primeiras marcas a juntarem-se à montra virtual (marketplace) do El Corte Inglés.

Nas próximas semanas, a retalhista ibérica pretende aumentar o número de empresas e produtos portuguesas na cadeira de fornecimento online, sobretudo nos setores da moda, casa e tecnologia.

O El Corte Inglés também quer abrir portas à internacionalização das marcas portuguesas, ao terem acesso ao marketplace em Espanha.

Para aderirem à plataforma, as marcas portuguesas podem contactar a AICEP ou a direção de compras do El Corte Inglés em solo lusitano.

O presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, destaca que a agência "tem vindo a desenvolver um trabalho de promoção da oferta portuguesa perante grandes empresas estrangeiras, facilitando informação e o consequente acompanhamento de todo o processo de qualificação de fornecedores, podendo assim contribuir para a internacionalização dos produtos portugueses".

O diretor-geral do El Corte Inglés Portugal, Henrique Hidalgo, lembrou que uma das missões da retalhista, desde a chegada ao país, há 20 anos, "tem sido a de apoiar as marcas portuguesas, oferecendo as suas lojas, tanto cá, como em Espanha, como montras privilegiadas para os produtos e marcas portuguesas".