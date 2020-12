E.Leclerc vai contestar a coima de mais de 2 milhões da AdC

Supermercado E.Leclerc (JOEL SAGET / AFP) © JOEL SAGET / AFP

A Cooplecnorte, central de compras da marca E.Leclerc, vai contestar a coima de mais de 2 milhões de euros da Autoridade da Concorrência (AdC) que condenou a cadeia de supermercados por combinação de preços em vários produtos distribuídos pela PrimeDrinks, distribuidora de bebidas de marcas como Famous Grouse, Grant"s ou Hendricks. A PrimeDrinks também já anunciou que vai impugnar a coima.

"A Cooplecnorte, central de compras da marca E.Leclerc irá impugnar judicialmente a decisão da Autoridade da Concorrência uma vez que não praticou qualquer ilicitude. É reconhecido face aos demais visados do processo não haver prova do seu envolvimento nos comportamentos identificados pela ADC que se materializem em formas de pressão, coação ou retaliação que contribuam para o controlo dos PVP praticados no mercado", diz a empresa em nota enviada ao Dinheiro Vivo.

"Com mais de 70 anos de história, o E.Leclerc realizou inúmeros combates na defesa do poder de compra dos consumidores expondo de forma clara todas as distorções de mercado que impeçam a livre concorrência e a prática de preços baixos. Repudiamos por isso toda e qualquer prática que lese o interesse dos consumidores e que impeça a aplicação de preços baixos", diz ainda.

"Também no mercado Português, o E.Leclerc tem como principal missão garantir os preços mais baixos seja qual for o fornecedor ou o produto. A autonomia de gestão das nossas lojas são a garantia para os nossos clientes da isenção na aplicação de preços baixos, mesmo perante os diferentes interesses instalados no mercado. O não alinhamento de preços das nossas lojas é reconhecido e documentado o que nos permite contestar qualquer acusação de concertação", destacam.

A E.Leclerc foi uma de seis cadeias de supermercado alvo de uma coima global de cerca de 304 milhões de euros da AdC por combinação de preços com a Sociedade Central de Cervejas e PrimeDrinks.