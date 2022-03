Eletricidade atinge 341 euros por megawatt-hora no mercado grossista em Portugal

© EPA/ROBERT GHEMENT

O preço médio grossista da eletricidade vai atingir os 341,06 euros por megawatt-hora (MWh), em Portugal, segundo o OMIE, o operador que gere o mercado ibérico diário e intradiário (Mibel).

De acordo com os dados do Mibel, este preço será o praticado já esta quinta-feira, uma vez que os valores são calculados através da média das 24 horas do dia. Amanhã, o valor máximo ascenderá a 394,70 euros por MWh (entre as 22h00 e as 23h00), enquanto o valor mínimo pago aos produtores totalizará 260 euros (entre as 7h00 e as 8h00).

O agravamento do preço é o terceiro mais elevado de sempre, seguindo-se aos recordes de dezembro de 2021 (360,02 euros por MWh a 22 de dezembro e 383,67 euros por MWh a 23 de dezembro).

Em Espanha, o valor da eletricidade chegará a 341,52 euros por megawatt-hora em média diária, o valor mais alto deste ano. A eletricidade custará 400 euros por MWh (entre as 8h00 e as 9h00 de Espanha), enquanto o seu preço mais barato (260 euros por MWh) será registado entre as 23h00 e as 24h00 (260 euros/MWh).

Esta escalada na eletricidade surge numa altura em que os preços do petróelo e do gás natural também escalam, na sequência da guerra na Ucrânia.

O conflito entre a Ucrânia e a Rússia está a arrastar os preços da energia para uma tendência maior de incerteza e volatilidade.