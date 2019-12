Eleven Sports aposta em conteúdos em modo ‘pay-per-view’

O arranque está marcado para a transmissão do combate de boxe entre Anthony Joshua e Andy Ruiz.

O serviço da Eleven Sports em Portugal vai passar a contar com modo pay-per-view para aceder a conteúdos desportivos. Na prática, em vez de um cliente subscrever um passe mensal ou anual para ver determinado evento, poderá adquirir apenas o acesso a um evento específico. Esta nova modalidade estará disponível já este fim-de-semana, para o combate de boxe entre Anthony Joshua e Andy Ruiz, marcado para 7 de dezembro, na Arábia Saudita.

Segundo a informação avançada em comunicado, o acesso à cobertura deste combate tem um custo de 4,99 euros. A Eleven Sports destaca que a disponibilização desta forma de acesso a um evento desportivo específico permitirá maior flexibilidade aos utilizadores.

“Os fãs procuram cada vez mais formas flexíveis de assistirem aos seus eventos desportivos preferidos. Sabemos que, em Portugal, as pessoas valorizam esta comodidade e facilidade de opção de escolha pelas modalidades que efetivamente lhes interessam sem a obrigatoriedade de subscreverem pacotes completos. Ao lançarmos este primeiro conteúdo desportivo pay-per-view, damos a possibilidade aos fãs de só pagarem pelo conteúdo que querem ver”, indica Nuno Filipe Miranda, diretor de marketing e comunicação da Eleven Sports Portugal.

Com o combate marcado para as 19 horas (hora de Portugal Continental), o acesso pay-per-view dá acesso a uma cobertura que arrancará às 16h. O combate, que mara também a desforra de Joshua, valerá quatro títulos mundiais da categoria de pesos pesados – WBA, IBF, WBO e IBO.

A Eleven Sports chegou a Portugal no ano passado, estando atualmente disponível em todas as operadoras. No catálogo, conta com trunfos no mundo do futebol como as transmissões da Liga dos Campeões, a Bundesliga ou a La Liga, conteúdos do mundo da Fórmula 1 ou a NFL.