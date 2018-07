Eleven Sports contrata português ex-diretor de comunicação da UEFA

A Eleven Sports a acaba de anunciar a contratação de Pedro Pinto, antigo diretor de comunicação da UEFA, para o cargo de diretor não executivo da empresa em Portugal já a partir de 16 de julho. A empresa detém direitos para a Liga dos Campeões, das ligas francesa e espanhola para o mercado nacional.

Nas suas novas funções, Pedro Pinto “vai estar à frente da transmissão da Liga dos Campeões da UEFA e gerir as relações com a imprensa e com os detentores de direitos desportivos. Vai também auxiliar a equipa de produção da operadora no mercado português”, informa a Eleven Sports em comunicado. O profissional, antigo apresentador da CNN, vai trabalhar de perto com Danny Menken, Group Managing Director da Eleven Sports.

A Eleven Sports já anunciou planos para arrancar com dois novos canais em alta-definição, assim como em plataforma de streaming online, para que em Portugal os clientes possam aceder aos conteúdos para os quais garantiu direitos de transmissão para o mercado nacional. O lançamento dos dois novos canais está previsto para 15 de agosto, com a Supertaça Europeia, entre o Real Madrid e o Atlético Madrid. Fechado está apenas acordo com a Nowo, ex-Cabovisão, com a qual em maio a companhia fechou um acordo de licenciamento.

“A Nowo é, para já, a única operadora a garantir acesso aos nossos canais em Portugal. As negociações com as restantes operadoras ainda estão a decorrer e do nosso lado tudo faremos para assegurar que é possível a todos os fãs em Portugal assistir às melhores ligas europeias de futebol”, disse Danny Menken, Group Managing Director da Eleven Sports, citado em nota de imprensa.