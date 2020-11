Eleven Sports lanço novo modelo de subscrição e aumenta preços. Um "ajuste", diz empresa

Jorge Pavão de Sousa, diretor-geral da Eleven Sports Portuga

A Eleven Sports acaba de lançar um novo modelo de subscrição aos canais da empresa em Portugal - com passes de 48 - ao mesmo tempo que aumenta os preços dos pacotes tradicionais - um euro no pacote mensal e cerca de 10 no anual. Um "ajuste" diz a empresa depois de dois anos sem mexer nos preços.

não adianta que eventual impacto esta decisão poderá ter no pacote de canais desportivos a ser comercializado pelas operadoras, nem respondeu - na entrevista por escrito - à pergunta de balanço da relação comercial com a TVI, estação a quem vendeu os direitos da Champions, bem como assegura venda de publicidade para os canais, de acordo com o acordo na época anunciado.

A Meo já oferece os clientes passes Eleven de 48h, outros operadores deverão juntar-se em breve. O novo passe permanecerá no catálogo juntamente com os passes mensal e anual.

Depois do pay-per-view com o combate de boxe, o pay-per-time (48h). Quais as expectativas de angariação de subscritores com este serviço?

O pay-per-view do ano passado com o combate de boxe foi um teste que provou ser um sucesso e que justificou a nossa aposta neste tipo de formatos flexíveis de aceder a conteúdos desportivos.

Com este primeiro pay-per-time de 48 horas voltamos a inovar porque sabemos que os consumidores procuram cada vez mais formas flexíveis de assistirem aos seus conteúdos preferidos sem a obrigatoriedade de subscreverem pacotes completos. Acreditamos que este novo passe vai contribuir para o crescimento de subscrições de novos clientes que experimentem o produto e depois se fidelizem ao serviço.

Portugal é mercado teste com este serviço ou em outros mercados já existia oferta? Que resultados obteve?

O pay-per-time é um produto novo que não existia noutros países. As nossas expectativas são muito otimistas porque damos possibilidade aos fãs de aceder a todos os canais e conteúdos da ELEVEN, sem limitações, durante 48 horas e sem qualquer obrigatoriedade de fidelização.

A oferta estende-se aos clientes que acedem via box dos operadores. Qual foi a sua recetividade a este serviço?

Esta opção é para ficar na opção permanente da Eleven e das operadoras? Esta modalidade do serviço está disponível em elevensports.pt, bem como na box do Meo, estando brevemente disponível também nas boxes da NOS, Nowo e Vodafone, o que demonstra boa recetividade a este novo passe que permanecerá no nosso catálogo juntamente com os passes mensal e anual.

6,99 euros por 48h quando a mensalidade é de cerca de 10 euros, não é um pricing algo desajustado para as atuais circunstâncias o país, em que os consumidores se debatem com quebras de rendimento?

Não o consideramos como tal. Julgamos que é um preço justo para a quantidade e qualidade de conteúdos a que é possível aceder em 48 horas. Calculámo-lo com base naquilo que sabemos que os fãs estão dispostos a pagar por um produto desta natureza. É uma proposta diferenciadora e competitiva e continua a ser a melhor oferta do mercado em termos de pricing, a par das nossas normais subscrições.

Este passe de 48 horas permite ver os jogos da Champions League, que se jogam às terças e quartas-feiras, mas também a um fim de semana de Fórmula 1 ou de futebol de algumas das principais ligas europeias como a LaLiga Santander, Bundesliga ou Ligue 1 Uber Eats, por exemplo, sem os fãs terem de fazer uma subscrição mensal completa ou a uma fidelização anual.

Nesse campo, ao nível da mensalidade desde 1 de novembro que os preços aumentaram 1 euro por mês e 10 euros na anuidade. Que impacto considera que poderá vir a ter ao nível de novas subscrições?

Julgo que terá um impacto nulo porque continua a ser a melhor oferta premium desportiva do mercado em termos de pricing, sobretudo para os conteúdos que detemos e que estão disponíveis a todos os fãs em Portugal.

É importante referir que este ajuste no preço surge ao fim de dois anos em que os preços se mantiveram inalterados. É um ajuste que se justifica pela melhoria contínua do serviço da Eleven em Portugal e pelo reforço da aposta em formatos e conteúdos inovadores a que o canal já habituou os portugueses. Continuaremos a oferecer os melhores conteúdos premium de desporto e a apostar numa oferta diversificada para todos os fãs de desporto.

Que impacto, se algum, poderá vir a ter no preço do bundle de canais oferecido pelos operadores com os canais desportivos?

O bundle é uma excelente oportunidade para os heavy users desportivos que os operadores disponibilizaram ao mercado.

Que impacto esse bundle tem tido ao número de crescimento de clientes Eleven?

Os operadores têm feito um excelente trabalho em disponibilizar esta oferta ao mercado. O número é interessante, mas é preciso continuar e disponibilizar estes pacotes a mais clientes em prol do desporto.

Como tem evoluído a plataforma de clientes Eleven em Portugal? Quais as estimativas até ao final do ano?

Os últimos meses foram especialmente interessantes, sobretudo pelos recentes eventos desportivos de dimensão global que fazem parte nosso portefólio de conteúdos e que passaram pelo nosso país, nomeadamente a Final Eight da Champions League que decorreu em Lisboa em agosto e, mais recentemente, o regresso da F1 ao nosso país, com o Grande Prémio de Portugal que decorreu em Portimão.

Atualmente, temos uma base de subscritores muito próxima dos 25% de todo o mercado premium de desporto a nível nacional. Temos um portefólio de conteúdos altamente apetecível aos fãs. No mês de agosto, por exemplo, com o regresso da Champions League, depois da paragem que a competição sofreu devido à situação pandémica atual, crescemos 40% no número de subscrições no espaço de um mês. Este regresso também se refletiu nas melhores audiências de sempre da Eleven em Portugal.

Até ao final do ano estamos confiantes que continuaremos a assistir a um crescimento, resultante da continua inovação no serviço e conteúdos que disponibilizamos ao mercado, sempre colocando os fãs no centro daquilo que fazemos.

Ao nível de novos direitos desportivos para Portugal há mais algo previsto?

Olhamos para este período como uma de oportunidades para alargar a nossa oferta. Aliás, renovámos recentemente os direitos da LaLiga Santander até 2024 e da NFL até 2023, o que demonstra a confiança que os nossos parceiros depositam em nós.

Estamos sempre a avaliar um conjunto de hipóteses no que diz respeito a renovação e aquisição de novos direitos. Há cenários a serem discutidos, sobre os quais falaremos oportunamente.