Eleven Sports oferece até final de maio mensalidade

A Eleven Sports está a oferecer por mais dois meses a mensalidade dos canais desportivos. Até final de maio, a empresa vai dar acesso gratuito aos atuais e novos clientes, com a promoção Jogamos em Casa, para reviver conteúdos de várias competições desportivas.

“Queremos continuar a estar perto dos fãs e a proporcionar momentos de alegria através da nossa programação especial, para que todos possam recordar as suas competições e modalidades favoritas, como tal entendemos que faz todo o sentido alargar a oferta de mensalidade neste momento complicado no nosso país”, diz Jorge Pavão de Sousa, managing director da Eleven Sports Portugal, citado em nota de imprensa.

Para usufruírem desta oferta, “os atuais clientes não necessitam de fazer nada, as mensalidades serão creditadas; para os novos clientes, podem aderir através da box dos operadores ou em elevensports.pt necessitando de inserir o código promocional JOGAMOSEMCASA no processo de registo.”

Com os estádios fechados e as competições suspensas a nível mundial, durante os próximos meses os clientes da Eleven Sports poderão “reviver” competições desportivas como Liga dos Campeões, os El Clásicos da LaLiga, Bundesliga e Ligue 1, documentários e entrevistas inéditas, “os melhores Super Bowl dos últimos anos, os mais emocionantes Grandes Prémios de F1 e o melhor do desporto motorizado”, descreve a Eleven Sports.

“No seguimento de parcerias estratégicas locais com a Federação de Ginástica de Portugal, Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e Federação de Motociclismo de Portugal, serão disponibilizados magazines sobre as modalidades, os atletas e as grandes conquistas nacionais e as principais competições locais e internacionais”, refere ainda a empresa.

Durante a semana, nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram são ainda transmitidos os programas Planeta Eleven e F1 Eleven, com convidados especiais, onde irão abordar os temas da atualidade e responder às questões dos fãs.

A empresa vai ainda apostar nos eSports. “Após o sucesso da Virtual Race of Portugal, com números muito interessantes para um evento local, iremos disponibilizar mais conteúdos e experiências aos fãs nas semanas seguintes.”