Elon Musk pondera alterar nome e logótipo da rede social Twitter

Logótipo do Twitter. © Olivier DOULIERY / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Julho, 2023 • 17:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O empresário multimilionário e proprietário do Twitter, Elon Musk, disse no sábado estar a considerar alterar o nome da marca e logótipo daquela rede social, conhecida pelo seu minúsculo passarinho azul.

"Em breve diremos adeus à marca Twitter e, gradualmente, a todos os pássaros", escreveu Elon Musk, antes de sugerir que o novo logótipo venha a ser um "X".

Musk colocou no seu perfil do Twitter um vídeo de um utilizador da plataforma, mostrando o logótipo atual do Twitter, um pássaro azul, substituído por um X intermitente.

"Se um logótipo X suficientemente bom for postado hoje à noite, vamos colocá-lo no mundo inteiro amanhã", acrescentou.

Depois de comprar o Twitter, em outubro de 2022, por 44 mil milhões de dólares (39 mil milhões de euros), Elon Musk mudou o nome da empresa para "X Corp" em abril de 2023, e fala regularmente sobre transformar a rede social num aplicativo multifacetado, com serviços financeiros, à semelhança do WeChat na China.

Respondendo no Twitter a uma questão de um utilizador que perguntou se o Twitter seria acessível a partir do endereço x.com, Elon Musk respondeu: "Claro".

X.com era o nome e o site do banco online fundado pelo empresário que mais tarde se tornou o serviço de pagamento online PayPal.

Caso a mudança do nome se verifique, essa alteração aconteceria num momento difícil para o Twitter, em que Elon Musk demitiu cerca de metade da equipa e cuja receita de publicidade caiu pela metade.