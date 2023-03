Elon Musk quer entrar na área da inteligência artificial

O CEO da Tesla, Elon Musk © AFP

O multimilionário Elon Musk, proprietário único da Twitter, quer entrar na área da Inteligência Artificial (IA) e está a contratar engenheiros informáticos para desenvolver um "chatbot" (plataforma de diálogo acionada por robot) que concorra com o ChatGPT.

O portal The Information, que cita três fontes, assegura que Musk tem a intenção de o seu "chatbot" seja menos "woke", isto é, com menos restrições de conteúdo em questões polémicas relacionadas com política, raça ou sexo.

Para tal, contratou Igor Babuschkin, que acaba de sair da unidade de IA da Alphabet, chamada Deep Mind, e é especialista no desenvolvimento de pautas de aprendizagem para máquinas capazes de tornar os "chats" mais sofisticados e credíveis.

O próprio Musk não confirmou estes planos, mas na sua conta na Twitter publicou hoje um documento em que se refere ao assunto.

A tendência "woke", de correção política, tem sido uma obsessão de Musk, que com frequência acusa os meios de comunicação tradicionais, como jornais e televisões, de terem sucumbido às restrições de discurso e praticarem uma censura do "livre discurso".

Musk foi um dos fundadores da OpenAI, que desenvolveu o ChatGPT, mais saiu da empresa em 2018, para evitar possíveis conflitos de interesse, uma vez que a Tesla, a empresa de veículos elétricos que dirige, também estava a trabalhar na IA.