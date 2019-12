Elsa. Altice ativa gabinete de crise

A Altice Portugal ativou o seu Gabinete de Crise e Plano de Emergência para enfrentar o impacto já causado pela depressão Elsa, reforçando as suas equipas e meios técnicos no terreno, sobretudo nos distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Viseu, Vila Real e Aveiro, regiões que registam a maior afetação depois da chuva e ventos fortes que se sentiram nesta madrugada.

“Centenas de operacionais, técnicos e elementos de ligação da Altice Portugal estão no terreno, desde a primeira hora, a proceder a trabalhos de reposição das comunicações”, informa a operadora dona do Meo. Mas, como “mais de 50% das avarias têm como origem falhas de energia, as equipas da Altice Portugal aguardam pela sua regularização para poderem proceder aos trabalhos de recuperação dos serviços.”

A empresa não tem ainda uma previsão para a normalização das comunicações nas regiões mais afectadas. “Apesar de todos os esforços encetados pela Altice Portugal, em estreita colaboração com a ANEPC, as previsões meteorológicas adversas que se estimam para a tarde do dia de hoje, torna impossível, neste momento, fazer uma previsão para a normalização das comunicações nas regiões mais afetadas.”.

A empresa ativou ainda uma War Room na sede em Lisboa para acompanhar o trabalho das equipas no terreno e a reposição das ligações.

(em atualização)