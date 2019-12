Elsa. Altice já recuperou 60% dos clientes afectados e 85% dos sites TDT

A Altice Portugal tem mais de meio milhar de técnicos na rua para fazer face ao impacto da passagem da depressão Elsa pelo país, tendo a operadora já recuperado 60% dos clientes afetados e 85% dos sites da Televisão Digital Terrestre (TDT), informou a operadora, num ponto de situação feito às 20h de quinta-feira.

Mais de meio milhar de técnicos e operacionais especializados no terreno por todo o País, sobretudo nos distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Viseu, Vila Real, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém e Setúbal, precisa a operadora que acionou esta quinta-feira um gabinete de crise para acompanhar os trabalhos no terreno.

“A reposição das ligações está em permanente monitorização por uma equipa multidisciplinar. Até ao momento os principais constrangimentos registaram-se em Braga, Porto, Viana do Castelo, Viseu, Vila Real, Aveiro e, desde o final da tarde, em Coimbra, Santarém, Leiria e Setúbal, prevendo-se que a situação possa vir a agravar-se durante a noite de hoje”, alerta a dona do Meo.

A intervenção das equipas técnicas da Altice Portugal “está condicionada pela própria intempérie e sujeita a autorização por parte das autoridades, devido à grave situação que ainda decorre”, diz.

O corte de transmissão por queda de árvores ou estruturas e a falha no fornecimento de energia são as principais causas para a afetação de comunicações, diz a empresa que tem na sede em Picos uma War Room, para fazer a ponte com as equipas técnicas, fazendo pontos de situação periódicos com as autoridades que estão no terreno, nomeadamente a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Autoridades Locais e Forças de Segurança, nomeadamente Corporações de Bombeiros espalhadas por todo o território nacional.