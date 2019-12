Elsa. “Impacto ligeiro” para os operadores de telecomunicações

A passagem da depressão Elsa por Portugal está a ter um “impacto ligeiro” nos serviços da NOS que desde a madrugada desta quinta-feira já tem equipas no terreno. A Vodafone tem “algumas estações em baixo”. Reposição dos serviços deverá ocorrer quando estiverem resolvidos os problemas com a rede elétrica.

“A passagem da depressão Elsa teve um impacto ligeiro nos serviços da NOS fez-se sentir com maior intensidade na região Norte, em especial nos distritos de Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu”, informa fonte oficial da operadora ao Dinheiro Vivo. “Os planos de contingência e prevenção foram ativados ainda durante o dia de ontem e as equipas de prevenção já se encontram no terreno desde a madrugada de hoje”, diz ainda.

No caso da Vodafone “na sequência da depressão Elsa existem algumas estações em baixo nas regiões de Viana do Castelo, Vila Real, Braga e Porto devido a falhas de energia elétrica, que poderão causar interrupções no serviço”, adianta a operadora. “A Vodafone está a acompanhar a situação, sendo expectável que o serviço seja reposto logo que o parceiro reponha a energia.”

Os CTT já confirmaram também ao Dinheiro Vivo que “face às condições meteorológicas previstas e o possível impacto das mesmas na distribuição dos CTT, a empresa garante que tudo fará para minimizar possíveis constrangimentos nas suas operações, nomeadamente na distribuição, garantindo a segurança dos nossos trabalhadores e a qualidade de serviço.”

A Altice Portugal ativou um gabinete de crise para acompanhar o impacto da depressão na rede de comunicações, tendo já equipas no terreno. “Centenas de operacionais, técnicos e elementos de ligação da Altice Portugal estão no terreno, desde a primeira hora, a proceder a trabalhos de reposição das comunicações”, diz a dona do Meo. Mas, como “mais de 50% das avarias têm como origem falhas de energia, as equipas da Altice Portugal aguardam pela sua regularização para poderem proceder aos trabalhos de recuperação dos serviços”, adiantou a operadora pela manhã, aguardando-se um novo ponto de situação mais atualizado.

A EDP já tem pessoal no terreno, admitindo que “milhares de lares” estão sem eletricidade.