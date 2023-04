Elvira Fortunato: "Relação entre academia, ciência e empresas permite atingir ganhos importantes"

A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato. © RODRIGO ANTUNES/LUSA

Elvira Fortunato, Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, defendeu hoje a "aproximação urgente" entre a academia, ciência e mundo empresarial, como uma fórmula de atingir "ganhos importantes" em termos de desenvolvimento da economia e empresas em Portugal. A governante falava, esta sexta-feira de manhã, na quinta edição da Millennium Talks - COTEC Innovation Summit, que decorre em Braga. Considerou que "a relação trilateral ou triangular", em formato de troca mútua, já está a dar frutos e tem de continuar a ser aprofundada.

"Tem de haver uma aproximação maior entre o mundo mais académico e o mundo mais empresarial, não só de uma forma, mas nos dois sentidos. Acredito, piamente, que em muitas áreas tecnológicas e até científicas, há muitas empresas no nosso país que, em alguns desses temas estão muito mais avançadas do que aquilo que é ministrado nas universidades. Contra mim falo, mas não há problema nenhum em o reconhecer. Isso só permitirá que exista também uma aproximação maior entre as universidades e o mundo empresarial", declarou.

Elvira Fortunato destacou a existência de forma avançada, de "uma proximidade do sistemas académico, científico, tecnológico do ecosistema empresarial e industrial". "Esta relação trilateral ou triangular, entre a academia, ciência, empresas, tem permitido atingir ganhos muito interessante e importantes para cada uma das partes, acima de tudo para o país, e para a Europa que é o ecosistema onde estamos inseridos", referiu a governante, apelando a um maior investimento nesta "relação" por parte das empresas.

A Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, afirmou ainda que estão disponíveis atualmente "bolsas de doutoramento em ambiente não académico", não só para empresas, mas também para "áreas governativas", havendo neste caso "interesse manifestado pelos ministérios da Justiça e da Defesa".

Indicou que num concurso aberto em março de 2023 para atribuição de 400 bolsas foram recebidas "mais de 400 manifestações de interesse de entidades, em acolher nas suas instituições alunos de doutoramento".