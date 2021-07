Em ano de pandemia emissões de CO2 caíram para mínimos de 1965 na Europa

Em 2020 o consumo de energia primária e as emissões de carbono a partir do consumo energético registaram a quebra mais rápida de sempre desde a Segunda Guerra Mundial, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pela BP na 70.ª edição do estudo anual "bp Statistical Review of World Energy". Já as energias renováveis continuaram a sua trajetória de forte crescimento, com destaque para a energia eólica e a solar que tiveram o seu maior crescimento anual. Estas são algumas das conclusões do estudo da BP relativo a 2020, considerado um dos mais "turbulentos" pelo setor.

A nível mundial, as emissões de carbono a partir do consumo energético caíram 6% em 2020, a maior queda desde 1945. Olhando para os números relativos só à Europa, as emissões totalizaram 2,5 mil milhões de toneladas, o que representa uma queda de 13% face a 2019 e o nível mais baixo desde pelo menos 1965, segundo a petrolífera. Uma tendência registada praticamente em todos os países. Em Portugal as emissões de carbono passaram de 50,7 milhões de toneladas em 2019 para 41,3 milhões de toneladas em 2020.

O consumo de energia primária caiu 4,5% em 2020, a maior quebra de sempre desde 1945. Esta descida foi impulsionada sobretudo pelo petróleo, responsável por cerca de três quartos do declínio líquido. No que toca ao petróleo, a procura mundial caiu 9.3%, com a maior queda registada nos Estados Unidos da América na Europa e na Índia. A China foi praticamente o único país onde o consumo cresceu.

Já o consumo do carvão 4,2% a nível mundial impulsionado pelas quebras nos EUA e na Índia. Na OCDE atingiu o nível historicamente mais baixo, de acordo com a informação recolhida pela BP que data desde 1965. "A China e a Malásia foram notáveis exceções, uma vez que registaram um aumento no consumo do carvão", aponta a petrolífera.

Energias renováveis em alta

Já as energias renováveis continuaram a tendência de crescimento que têm vindo a registar. "As produções eólica, solar e hidroelétrica registaram acréscimos, apesar da queda na procura global de energia. A capacidade eólica e solar aumentou para uns colossais 238 GW em 2020 - superior a 50% do que em qualquer outro período da história", sublinha a BP.

Analisando por país, os Estados Unidos da América, a Índia e a Rússia assistiram às maiores quebras de consumo energético da história. "A China registou o seu maior crescimento (2.1%), um dos poucos países onde a procura energética aumentou no ano passado".

Como o economista-chefe da BP, Spencer Dale, salientou, 2020 "ficará marcado como um dos anos mais surpreendentes e desafiantes de sempre. Os confinamentos que se perpetuaram por todo o mundo tiveram um impacto dramático nos mercados energéticos, particularmente para o petróleo, cuja procura ligada aos transportes foi esmagada". Porém, o que é encorajador é que 2020 foi também o ano para as renováveis se destacarem na produção global de energia, registando o crescimento mais rápido de sempre - impulsionado maioritariamente pelo custo associado à produção de energia a partir do carvão. Estas tendências são precisamente aquilo que o mundo precisa para encarar a sua transição para a neutralidade carbónica - este forte crescimento dará mais espaço às renováveis face ao carvão", referiu.