Em casa, portugueses voltam a agarrar-se à net. Tráfego de dados atinge máximo desde a pandemia

Trabalho remoto com VPN © Unsplash

Em casa, com as escolas encerradas, os portugueses voltam a ligar-se à internet, com o tráfego a subir 9% face à semana anterior e 87% acima do período anterior ao eclodir do covid-19. "O valor máximo desde o início da pandemia", destaca a Anacom.

"O tráfego de dados encontra-se agora 87% acima do contabilizado no período anterior à pandemia e 12% acima do verificado na segunda semana de pandemia (16 a 22.03.2020), semana em que se iniciou o primeiro Estado de Emergência", refere o regulador com base na informação provisória disponibilizada pelos principais prestadores de comunicações eletrónicas, referente a 18 a 24.01.2021, semana em que foi restabelecido o dever geral de recolhimento domiciliário e em que foram suspensas as atividades letivas (22.01.2020).

Já o tráfego de voz aumentou 7% face à semana anterior, situando-se 32% acima do verificado no período pré-pandemia, mas ainda assim 8% abaixo do valor atingido na segunda semana de pandemia (semana em que atingiu o seu máximo).

Em relação à semana anterior, o tráfego de voz fixa e o tráfego de voz móvel subiram 10% e 6%, respetivamente.

"Durante o Estado de Emergência, iniciado a 19.03.2020, o tráfego de voz fixa cresceu, em média, 53% acima da tendência de crescimento do período pré-covid-19, enquanto a voz móvel cresceu 36%. Após esse período, o crescimento atribuível às medidas excecionais e extraordinárias foi entre 46% e 47%, no caso do tráfego de voz fixa, e entre 34% e 38% no caso da voz móvel", destaca o regulador.

O tráfego de dados fixos aumentou 10% face à semana anterior e o tráfego de dados móveis diminuiu 1%.

"Estima-se que durante o Estado de Emergência, iniciado em 19.03.2020, o tráfego de dados fixos tenha crescido cerca de 49% acima da tendência de crescimento do período pré-covid-19. Após esse período, o crescimento atribuível às medidas excecionais e extraordinárias variou entre 31% e 36%", refere.

"O tráfego de dados fixos, que representa 96% do total do tráfego de dados, é o tipo de tráfego que apresenta o maior desvio face à semana anterior à declaração de pandemia (+93%), situando-se 12% acima do tráfego atingido no início da pandemia covid-19 (16 a 22.03.2020)", diz o regulador.

Já o tráfego de voz móvel (89% do total do tráfego de voz), cresceu 32% em relação ao período pré-pandemia e 7% inferior ao tráfego registado na segunda semana de pandemia (16 a 22.03.2020), na qual ocorreu o seu máximo histórico.

"O tráfego de voz fixa ficou 31% acima do registado antes da pandemia e 19% abaixo do alcançado na segunda semana de pandemia Covid-19, semana em que ocorreu o seu máximo histórico", diz a Anacom.

Em relação ao período pré-pandemia, os acessos móveis aumentaram 0,7%. Os planos móveis pós-pagos aumentaram 3,1%, enquanto os pós-pagos residenciais tiveram um acréscimo de 3,6%.

Na segunda semana de confinamento geral, o tráfego de encomendas postais aumentou 15% face à semana anterior. O número de encomendas na semana em análise foi 23% superior ao registado no período pré-Covid.