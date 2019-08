Em dia de greve, jovens pagam menos nos comboios da CP

12 de agosto é o dia de início da greve convocada pelos sindicatos dos motoristas de matérias perigosas e de mercadorias. Mas não só. Na próxima segunda-feira assinala-se também o Dia da Juventude e há promoções na CP.

Nesse dia, todos os jovens entre os 13 e os 25 anos vão poder viajar nos comboios urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra por apenas dois euros (preço de ida e volta), anuncia a CP – Comboios de Portugal, no seu site.

Independentemente da origem e do destino, o preço é fixo. Os jovens só têm de apresentar um documento que comprove a idade.

Os comboios urbanos de Lisboa servem as linhas de Sintra, Azambuja, Cascais e Sado. No Porto, estão cobertas as linhas de Aveiro, Braga, Marco de Canaveses e Guimarães. E em Coimbra, estes comboios fazem a ligação entre essa cidade e Figueira da Foz.