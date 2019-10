Embraer anuncia entrega de 44 aeronaves no terceiro trimestre do ano

A fabricante de aeronaves brasileira Embraer entregou um total de 44 aviões no terceiro trimestre de 2019, dos quais 17 foram jatos comerciais e 27 jatos executivos, anunciou hoje a empresa.

O número de entregas entre julho e setembro deste ano superou as 39 aeronaves entregues para clientes no mesmo período de 2018.

Em comunicado, a empresa indicou que a sua carteira de pedidos firmes a entregar em 30 de setembro totalizava 16,2 mil milhões de dólares (14,5 mil milhões de euros).

Entre os contratos assinados no terceiro trimestre do ano, a fabricante brasileira destacou que no segmento de Defesa & Segurança recebeu, do Governo de Portugal, um pedido firme para cinco aviões de transporte aéreo multimissão KC-390, representando a entrada da aeronave no mercado internacional.

“O contrato, assinado nas instalações da Embraer em Évora, Portugal, também inclui suporte e serviços e um simulador de voo. A aquisição faz parte do processo de modernização das capacidades da Força Aérea Portuguesa para apoiar as operações das Forças Armadas de Portugal e aumentar a prontidão em missões de interesse público”, frisou o comunicado da Embraer.

As entregas das aeronaves compradas Pelo Governo de Portugal estão programadas para começar em 2023.

Em fevereiro, os acionistas da Embraer aprovaram o acordo sobre a venda da divisão comercial da empresa para a Boeing.

O acordo estipula que a Boeing deverá pagar 4,2 mil milhões de euros (3,7 mil milhões de euros) para obter 80% da nova companhia e a Embraer ficará com os 20% restantes. A expectativa é que, até o fim deste ano, o negócio seja concluído.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais com até 150 assentos e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, no Parque de Indústria Aeronáutica de Évora, funcionam duas fábricas da Embraer, sendo que a empresa também é acionista da OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, com 65% do capital, em Alverca.