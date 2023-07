Embraer anuncia primeira fábrica de aeronaves elétricas de descolagem horizontal no Brasil

© DR

Será a primeira fábrica da Eve Air Mobility, empresa controlada pela Embraer, mas com ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque e que pretende lançar em 2026 um avião de descolagem horizontal totalmente elétrico para voos urbanos, sem emissões poluentes e ruído 90% inferior aos de um helicóptero.

A fábrica ocupará uma extensão do parque industrial que a Embraer já possui em Taubaté, cidade localizada no estado brasileiro de São Paulo.

"O local beneficia de uma logística estratégica, pois possui fácil acesso por rodovias [estradas] e proximidade com uma ferrovia", disse a Embraer, num comunicado.

De acordo com a fabricante brasileira de aeronaves, a nova fábrica também terá a vantagem de estar próxima da sede da Embraer, na cidade vizinha de São José dos Campos, onde já trabalha a equipa de engenharia e recursos humanos da Eve.

"Quando começamos a procurar um local para fabricar o nosso eVTOL, pensamos em como a aeronave poderia ser produzida usando as mais recentes tecnologias e processos de fabricação, combinados com outros aspetos, como cadeia de suprimentos e logística", disse o diretor-executivo (CEO) da Eve, André Stein, citado no comunicado.

O CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, também citado na nota, afirmou que a decisão reforça o compromisso da empresa com o "potencial do mercado mundial de mobilidade aérea urbana" e o compromisso de tornar a Eve "uma das maiores empresas do setor".

Segundo a empresa brasileira, além de continuar a trabalhar no desenvolvimento do seu "carro elétrico", a Eve também está focada na tarefa de montar um "amplo portefólio de soluções agnósticas, incluindo um software exclusivo de Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano, para otimizar as operações de mobilidade aérea urbana em todo o mundo".

Embora a previsão da empresa seja lançar as suas aeronaves em 2026, a expectativa é que a Eve realize os primeiros voos de teste do veículo voador em 2024.

A aeronave projetada é 100% elétrica, movida a bateria, e inicialmente capaz de transportar quatro passageiros, além do piloto, por uma distância de até 100 quilómetros.

A Eve já oferece os seus carros voadores comercialmente, apesar de ainda estarem em desenvolvimento e tem contratos para entregar cerca de 2.000 para perto de 20 clientes.

A Embraer fez o anúncio hoje, quando o Brasil comemora os 150 anos do nascimento do pioneiro da aviação Alberto Santos Dumont, patrono da aeronáutica brasileira e considerado o pai da aviação.

Santos Dumont foi o inventor do 14-Bis, a primeira máquina mais pesada que o ar do mundo a voar e pousar por conta própria, que fez um voo de 60 metros em sete segundos a uma altitude de três metros em Paris, no dia 23 de outubro de 1906.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais com até 150 lugares e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, a Embraer mantém-se acionista da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, com 65% do capital, em Alverca.