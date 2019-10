Embraer e universidade brasileira testam aeronave autónoma

A fabricante brasileira de aeronaves Embraer e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) conduziram o primeiro teste de uma aeronave autónoma no Brasil, possibilitando que o protótipo realizasse sozinho movimentos em solo, foi hoje anunciado.

“O conjunto de navegação por sensores e imagem conduziu a aeronave demonstradora da tecnologia de sistemas autónomos pela pista de descolagem (…) de forma totalmente independente, sem auxílio externo. Um piloto acompanhou a operação da cabine de comando, caso houvesse alguma intercorrência”, disse a empresa, em comunicado, acrescentando que o teste ocorreu na última semana de agosto, no interior de São Paulo.

Nos últimos seis meses, investigadores da Embraer e da Ufes trabalharam juntos em modelos matemáticos e computacionais de automatização, desenvolvimento de ‘software’, ‘hardware’, sensores a laser, GPS e câmaras, assim como na integração dos sistemas na plataforma aeronáutica.

O sistema autónomo de navegação terrestre da aeronave foi testado num simulador durante avaliações preliminares, antes da operação real.

“A nossa estratégia de desenvolvimento tecnológico em sistemas autónomos procura posicionar o Brasil na vanguarda dos processos de inteligência artificial em diversas aplicações,” disse o vice-presidente executivo de Engenharia e Tecnologia, da Embraer, Daniel Moczydlower, citado no comunicado.

O responsável executivo acrescentou que, “alcançar esse marco tecnológico no mês de celebração dos 50 anos da Embraer, demonstra não somente a importância da aproximação da indústria com a universidade”, mas também como os profissionais da empresa estão preparados “para a jornada de excelência necessária para as próximas décadas”.

De acordo com a companhia brasileira, iniciativas como esta podem potencializar a capacidade do Brasil em “viabilizar uma nova era da mobilidade aérea mais acessível à população”.

A Embraer, terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, completa 50 anos de atividade nos segmentos de aviação comercial, executiva, defesa e segurança, e aviação agrícola.

A empresa brasileira é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais com até 150 lugares e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A Embraer mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, na América, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, no Parque de Indústria Aeronáutica de Évora, funcionam duas fábricas da Embraer, e a empresa também é acionista da OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, com 65% do capital, em Alverca, na região de Lisboa.