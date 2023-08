Embraer reduz perdas em 49% no primeiro semestre do ano

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Agosto, 2023 • 17:48 Partilhar este artigo Facebook

A fabricante de aeronaves brasileira Embraer registou, no primeiro semestre, prejuízo líquido atribuído aos acionistas de 464,5 milhões de reais (86,6 milhões de euros), metade (49%) do prejuízo atribuído a igual período de 2022, de 176 milhões de euros, segundo uma nota divulgada esta segunda-feira.

Em relação ao prejuízo líquido ajustado, montante devido depois de calcular suas despesas, a empresa indicou que foram de 546,9 milhões de reais (cerca de 101 milhões de euros), montante 59,1% a menos do que o relatado entre janeiro e junho do ano passado.

Num relatório semestral divulgado ao mercado, a Embraer descreveu como bem-sucedidos seus esforços de gestão da dívida, aumento da receita e crescimento nos segmentos de aviação executiva, principalmente no segundo trimestre.

Com relação aos resultados operacionais, a empresa informou que o lucro operacional, calculado no EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) no semestre foi de 778 milhões de reais (cerca de 143,6 milhões de euros), o que significa um aumento de 16,6% face a 2022.

Entre abril e junho, a empresa terminou com prejuízos atribuídos aos acionistas de 96,2 milhões de reais (17,6 milhões de euros) contra 741,7 milhões de reais (cerca de 137 milhões euros) de prejuízo no segundo trimestre do ano passado.

O lucro líquido da empresa no semestre, na comparação ano a ano, aumentou 24% para cerca de 10 mil milhões de reais (1,8 mil milhões de euros).

Este resultado do semestre foi impulsionado pelo crescimento das receitas obtidas nos setores de aviação comercial, que aumentaram 33,2% na comparação ano a ano, aviação executiva (22,9%), defesa e segurança (9,1%) e serviços e suporte (33,5%).

A dívida da empresa, por sua vez, foi estimada em cerca de 5,7 mil milhões de reais (pouco mais de mil milhões de euros) em 30 de junho, valor 8,5% inferior ao ano anterior.

A fabricante de aeronaves brasileira entregou 62 aeronaves no primeiro semestre, sendo 38 comerciais e 24 executivas, total de mais 35% do que no mesmo período do ano passado e chegou ao final de junho com uma carteira de pedidos confirmados de 17,3 mil milhões de dólares (15,8 mil milhões de euros).