Embraer tem 100 vagas para preencher em Évora

A Embraer tem 100 postos de trabalho para preencher nas suas fábricas Embraer Metálicas e Embraer Compósitos, em Évora. Em comunicado, a empresa dá conta que o salário base inicial é de 900 euros para trabalhadores qualificados e de 830 euros para profissionais não qualificados.

Em comunicado, a empresa justifica as contratações com a necessidade de responder ao "aumento da capacidade de produção dos centros de excelência", cuja operação tem uma "importância estratégica" para os produtos atuais e futuros da Embraer, e à "reposição natural de vagas". Diz, ainda, que Portugal é o país onde mais investe na capacidade industrial, fora do Brasil, "fortalecendo a presença estratégica da companhia na Europa".

A empresa - líder no fabrico de jatos comerciais de até 150 lugares e a principal exportadora de bens de alto valor acrescentado do Brasil, conta com fábricas, escritórios e centros de serviço nas Américas, África, Ásia e Europa - procura operadores técnicos de CNC, mecânicos ajustadores, mecânicos montadores de estruturas, operadores de processos especiais e moldadores para entrada imediata. Os interessados devem envar a sua candidatura para candidaturas.embraer@embraer.net.br

Em janeiro, a Embraer anunciou uma parceria estratégica com a espanhola Aernnova para a venda das suas unidades instaladas no Parque Industrial Aeronáutico de Évora, por 172 milhões de dólares (cerca de 151,58 milhões de euros). "O acordo permitirá a ampliação dos níveis de ocupação nas fábricas de Évora e a diversificação da base de clientes, trazendo novas oportunidades de negócios. A conclusão da transação está sujeita a um conjunto de condições que as partes envolvidas esperam cumprir no primeiro trimestre de 2022", pode ler-se no comunicado.

Nas duas fábricas são produzidos, entre outros, componentes para asas e estabilizadores verticais e horizontais para programas aeronáuticos da Embraer como os jatos executivos Praetor 500 e Praetor 600, as duas gerações da família de E-Jets de jatos comerciais e o jato multimissão KC-390 Millennium.