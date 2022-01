Embraer vende unidades de Évora aos espanhóis por 150 milhões

© Direitos reservados

A brasileira Embraer anunciou nesta quarta-feira ter estabelecido uma parceria estratégica com a espanhola Aernnova para venda das suas unidades instaladas no Parque Industrial Aeronáutico de Évora, por 172 milhões de dólares (cerca de 151,58 milhões de euros).

Em causa estão as subsidiárias Embraer Metálicas e Embraer Compósitos, que empregam cerca de 500 pessoas, mas a conclusão da transação está sujeita a um conjunto de condições "que as partes envolvidas esperam cumprir no primeiro trimestre de 2022", segundo um comunicado da empresa brasileira.

Mesmo assim, a Embraer garante que com o negócio "reforça e consolida o seu compromisso com Portugal, país onde a empresa mais investe na capacidade industrial, fora do Brasil, e que possui uma localização estratégica para a sua presença na Europa".

O acordo alcançado habilitará a Aernnova a alargar o seu mercado nos segmentos de aeronaves executivas e de defesa, reforçando a sua posição como "fornecedora de primeira linha para aeronaves de corredor único", lê-se no comunicado.

Mais receita

Com a parceira, a Aernnova "assume a operação das fábricas industriais em Évora e, ao mesmo tempo, assegura o fornecimento para produção atual de aeronaves Embraer, aumentando a previsão de receitas de longo prazo da Aernnova", esclarece a Embraer, explicitando que as atividades em causa adicionarão à empresa espanhola cerca de 170 milhões de dólares (149,8 milhões de euros) em receitas.

Do negócio irá resultar que as unidades industriais de Évora "serão os maiores centros produtivos da Aernnova no mundo".

O acordo tem por objetivo "aumentar a capacidade de produção dos centros de excelência, cuja operação tem uma importância estratégica para os produtos atuais e futuros da Embraer", refere a empresa.

Segundo a nota à imprensa, nas duas fábricas são produzidos, entre outros, "componentes para asas e estabilizadores verticais e horizontais para programas aeronáuticos da Embraer, como os jatos executivos Praetor 500 e Praetor 600, as duas gerações da família de E-Jets de jatos comerciais e o jato multimissão KC-390 Millennium".

"Estamos satisfeitos em anunciar essa parceria com a Aernnova, uma fornecedora de renome mundial em aeroestruturas. O acordo permitirá a ampliação dos níveis de ocupação nas fábricas de Évora e a diversificação da base de clientes, trazendo novas oportunidades de negócios", diz Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer.

"Esse acordo é um importante passo da nossa estratégia de otimização de ativos, que visa maximizar o uso de nossas unidades e melhorar a rentabilidade da companhia", acrescentou.

Évora como modelo

Por sua vez, Ricardo Chocarro, CEO da Aernnova, considera que "o acordo é mais um passo na estratégia de crescimento da Aernnova, que reforça ainda mais o status da companhia como uma líder global no design e na produção de aeroestruturas".

Assume que prevê "avançar ainda mais nas operações das instalações e estabelecer Évora como um modelo na fabricação de aeroestruturas, com o suporte técnico e comercial do Grupo Aernnova - que tem um compromisso duradouro no desenvolvimento de uma indústria aeronáutica mais sustentável e digital".