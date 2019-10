EMEL está a recolher trotinetes mal estacionadas em Lisboa

A EMEL está a remover trotinetes e bicicletas que estejam estacionadas de forma abusiva ou ilegal em Lisboa. O objetivo da empresa municipal é “melhorar a mobilidade urbana” e “preservar a qualidade de vida de quem vive, trabalha e circula na cidade”.

O serviço é realizado por duas equipas entre as 08:30 e as 19:30 horas, indica a EMEL em comunicado. Desde 14 de outubro, as equipas já recolheram mais de uma centena de veículos.

A atuação das equipas foca-se prioritariamente em bairros históricos, Baixa da cidade, lugares destinados a cidadãos com mobilidade reduzida, paragens de autocarros, passadeiras e respetivos acessos, passeios a dificultar a circulação pedonal e entrada de edifícios ou garagens.