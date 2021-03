EMEL liga ilhas de carregamento rápido para carros elétricos em maio

Leve é a nova marca da EMEL para os postos de carregamento para automóveis elétricos. © DR

A EMEL vai ligar em maio as primeiras ilhas de carregamento rápido em Lisboa. A empresa que gere o estacionamento e a mobilidade portuguesa criou a marca LEVE para gerir os postos de carregamento, segundo o anúncio feito esta terça-feira. Desde 2019 que a EMEL é uma operadora de postos de carregamento para carros elétricos.

As primeiras três ilhas de carregamento rápido serão localizadas em Entrecampos, Parque das Nações e Restelo. Cada uma destas ilhas terá seis postos de carregamento, com um total de 12 tomadas: metade das fichas com potência de 43 kW em corrente alternada; a outra metade com 50 kW de potência em corrente contínua.

Também neste ano, serão instalados postos de carregamento normal, entre 7,4 e 22 kW de potência, em 11 parques de estacionamento da EMEL: Cosme Damião, Calçada do Combro, Chão do Loureiro, Campo de Ourique, Areeiro, Avenida Lusíada, Belém e Campo Grande, Estrada da Luz, Combatentes e Universidade.

A empresa municipal conta ainda colocar 30 postos de carregamento na via pública, garantindo pelo menos uma estação por freguesia. Cada um destes postos terá duas tomadas de 22 kW de potência cada um.

Atualmente, a EMEL tem em funcionamento 27 postos em cinco dos seus parques de estacionamento, correspondendo a 54 tomadas.

Os novos postos de carregamento da EMEL serão instalados por duas empresas: a portuguesa KLC vai colocar os postos de carga rápida da rede da EMEL; a Iberdrola Portugal vai instalar as estações com potência entre 7,4 kW e 22 kW de potência, conforme o Dinheiro Vivo escreveu em meados de fevereiro.

A LEVE é a segunda marca lançada pela EMEL para as novas áreas da mobilidade. Em 2017, a empresa municipal criou a GIRA, para gerir o sistema de bicicletas partilhadas baseado em docas de estacionamento.