EMEL procura fornecedor de sistema para lugares de cargas e descargas

Ação de fiscalização da EMEL em outubro de 2018. © Arquivo/Global Imagens

Dinheiro Vivo 28 Dezembro, 2020 • 17:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A EMEL pretende controlar, em tempo real, os 650 lugares de estacionamento para cargas e descargas do concelho de Lisboa. Para que isso seja possível, a empresa que gere o estacionamento na capital lançou esta segunda-feira um concurso público para o fornecimento, instalação e manutenção de uma solução de monitorização destes lugares, no eixo entre Campo Grande e a Baixa.

O valor-base deste concurso é de 350 mil euros, metade dos quais com apoio de fundos comunitários, ao abrigo do projeto C-Roads Portugal.

"Os critérios de adjudicação têm em consideração, além do custo, o nível de abertura do sistema proposto (possibilitando a comunicação direta dos dados com a plataforma de monitorização da EMEL) e o grau de sofisticação do equipamento, nomeadamente se permite verificar o estado por frequência de comunicação independente (p.e. Bluetooth), se dispõe de funcionalidade de selo temporal aquando da deteção de alteração de estado, se permite comunicação com outros dispositivos (smartphones, equipamentos de navegação automóvel ou chave a bordo para proxy de identificação de veículo estacionado) e se é compatível com grau de proteção IP69", refere a empresa em nota de imprensa.