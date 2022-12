EMEL quer mudar a imagem que os lisboetas têm dela e associa-se à Comic Con com bicicletas 

O diretor da Comic Con Portugal, Paulo Cardoso (C), durante a apresentação do programa da Comic Con Portugal, considerado o maior encontro da cultura pop da União Europeia, nas diferentes áreas que compõem o evento, como Cinema & TV, BD e Literatura, Gaming, Cosplay, o evento realiza-se de 8 a 10 de dezembro no Parque das Nações, em Lisboa, 06 dezembro 2022. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

O famoso envelope vermelho preso ao pára-brisas do carro é um dos motivos pelos quais os lisboetas não morrem de amores pela EMEL e a empresa que gere o estacionamento e a mobilidade na cidade sabe-o bem. Por isso mesmo, a EMEL quer apostar em parcerias que ajudem a promover uma nova imagem e, desta forma, aliou-se à oitava edição da Comic Con com a GIRA. O serviço de bicicletas partilhadas será o transporte oficial do evento dedicado à cultura pop que arranca na próxima quinta-feira, no Parque das Nações.

"Muitas pessoas não sabem que a GIRA é um projeto da EMEL e queremos demonstrar à cidade que existem bons projetos. Muitas vezes, o valor que arrecadamos de receitas do estacionamento é colocado à disposição dos lisboetas através de projetos sustentáveis e com preocupações ambientais e de mobilidade. O mote da Comic Con este ano é "We can be heroes" e os cidadãos lisboetas, ao utilizarem o serviço de bicicletas partilhadas, também poderão ser heróis porque estão preocupados com o ambiente", justificou esta terça-feira, 06, ao Dinheiro Vivo o presidente da EMEL, à margem da conferência de imprensa de apresentação do evento.

Carlos Silva destaca o investimento da empresa no próximo ano, no valor de quatro milhões de euros, na aquisição de 500 novas bicicletas e na eletrificação de outras 400, além da instalação pela cidade de novas docas de estacionamento. "Queremos servir de farol para os outros operadores que estão no terreno ao dar o exemplo do que deve ser o ordenamento do território. Existem sistemas de bicicletas partilhadas de operadores privados e tem sido uma desgraça pela cidade vê-las abandonadas - não só as bicicletas como as trotinetes", adianta.

Atualmente a GIRA conta com nove mil viagens diárias, sendo as horas de ponta as mais concorridas. "A GIRA é um verdadeiro sistema de transporte, já constitui uma alternativa aos autocarros e ao metro", refere o responsável.

A Comic Con espera receber 140 mil visitantes até ao próximo domingo e é, por isso, uma boa montra para a EMEL divulgar o projeto. A empresa terá um stand no evento com bicicletas e onde apresentará um projeto de educação para a mobilidade dirigido aos mais jovens. Ainda durante a cimeira da cultura pop serão distribuídos passes para viagens na GIRA.

A oitava edição do evento dedicado ao mundo do entretenimento vai reunir, durante quatro dias, as últimas novidades do mundo da televisão, cinema, literatura, cosplay e videojogos numa área de 115 mil metros quadrados, no Parque das Nações, que inclui a Altice Arena. No total, serão oito auditórios, 370 convidados nacionais e internacionais e mais de 300 horas de programação.