EMEL: renovação de dísticos só por SMS ou e-mail

Agente de fiscalização da EMEL, em Lisboa.

A empresa de mobilidade e estacionamento de Lisboa lançou a campanha "A Emel já não envia postais", para alertar os residentes da capital que, a partir de agora, o pedido para a renovação dos dísticos tera de ser feito por SMS ou e-mail. O objetivo, segundo a Emel, é ​​​tornar "o processo mais simples e confiável".

Diz a Emel, em comunicado, que se trata de uma medida que "surge no seguimento do trabalho desenvolvido pela empresa, que permitiu atingir a meta de "zero dísticos em atraso" no início do mês de fevereiro, após um período conturbado em que a acumulação de casos pendentes, devida ao encerramento das Lojas do Cidadão no ano passado, por imperativos de saúde pública, originou uma sobrecarga na capacidade de resposta".

A empresa adianta que tem vindo a reforçar o seu contact center e a melhorar os seus serviços online.