Emirates com prejuízos no semestre pela primeira vez em 30 anos devido à pandemia

Um avião da Emirates. © Foto: EPA/NIC BOTHMA

Não é segredo que a pandemia de covid-19 atirou a aviação civil para prejuízos de milhões. E mesmo as gigantes do setor não escapam a perdas acentuadas. O grupo Emirates, dos Emirados Árabes Unidos, registou prejuízos de cerca de 3,2 mil milhões de euros (14,1 mil milhões de dirham dos Emirados Árabes Unidos) no primeiro semestre do ano fiscal de 2020/2021, de acordo com o comunicado. Foi a primeira vez em 30 anos que a Emirates registou prejuízos semestrais.

As receitas do grupo entre abril e setembro (primeiro semestre fiscal da empresa) ascenderam a 13,7 mil mihões de dirham dos Emirados Árabes Unidos, cerca de 3,1 mil milhões de euros no câmbio atual, o que representa uma quebra de 74% face ao registado no período homólogo. A companhia, em comunicado, avança que a quebra nas receitas foi devido à pandemia de covid-19. E recorda que a Emirates e o hub do Dubai, precisamente devido à pandemia, suspenderam os voos comerciais durante oito semanas, entre abril e maio.

"Começámos o nosso atual ano fiscal com um confinamento mundial quando o tráfego aéreo de passageiros estava literalmente parado. Nesta situação sem precedentes para o setor da aviação e do turismo, o grupo Emirates registou perdas semestrais pela primeira vez em mais de 30 anos", diz em comunicado o chairman e CEO da Emirates, Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum.

Com a quebra do tráfego de passageiros, a Emirates voltou-se para o transporte de carga o que, indica o CEO, "ajudou-nos a recuperar as nossas receitas de 0% para 26%". "A resiliência do grupo Emirates perante a atual situação adversa é o reflexo da força do nosso modelo de negócio e dos nossos anos de contínuo investimeto em competências, tecnologia e infraestruturas que estão agora a compensar em termos de custos e eficiência operacional", acrescenta.