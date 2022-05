Emirates recupera e reduz prejuízos para 959,3 milhões de euros

Um avião da Emirates. © Foto: EPA/NIC BOTHMA

A Emirates registou um prejuízo de mil milhões de dólares (959,3 milhões de euros) no ano passado, depois de ter atingido um recorde de perdas de 5,5 mil milhões de dólares (4,53 mil milhões de euros) em 2020.

As receitas da companhia aérea do Médio Oriente subiram 86% para 18,1 mil milhões de dólares (17,3 mil milhões de euros) no ano fiscal encerrado a 31 de março e o saldo da tesouraria aumentou 30%, somando sete milhões de dólares (6,7 milhões de euros).

A recuperação nos principais indicadores justifica-se pela "forte procura em todas as divisões comerciais e mercados principais" que resultou do abrandamento das restrições relacionadas com a pandemia da covid-19, esclarece o grupo em comunicado.

"Este ano, concentrámo-nos em restaurar as nossas operações de forma rápida e segura onde quer que as restrições relacionadas com a pandemia fossem atenuadas nos nossos mercados. A recuperação das empresas acelerou particularmente no segundo semestre do ano. A procura robusta dos clientes conduziu a uma enorme melhoria no nosso desempenho financeiro em comparação com as nossas perdas sem precedentes do ano passado e construímos o nosso robusto cash balance", explica em comunicado o presidente e chefe do executivo da Emirates Airline and Group, xeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum.

A retoma da operação permitiu à Emirates a reintegração de trabalhadores despedidos durante os últimos dois anos bem como a contratação de mais pessoal. A transportadora emprega agora 85 219 trabalhadores, uma subida de 13% face a 2020.

A Emirates recebeu neste ano fiscal uma injeção de capital de 954 milhões de dólares (916 milhões de euros) por parte do governo do Dubai, que é o seu acionista maioritário.

A transportadora espera regressar aos lucros já este ano fiscal. ""Esperamos que o grupo regresse à rentabilidade em 2022-23, e estamos a trabalhar arduamente para atingir os nossos objetivos, ao mesmo tempo que vigiamos de perto os ventos como os elevados preços dos combustíveis, a inflação, as novas variantes da COVID-19, e a incerteza política e económica", assegura.